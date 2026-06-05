¿Qué sartén conviene comprar? Esto encontró Profeco en su estudio de calidad

Un buen sartén puede durar años, distribuir mejor el calor y facilitar la preparación de los alimentos sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite. Por ello, antes de comprar uno nuevo, muchos consumidores buscan conocer cuáles son los modelos que ofrecen mejor desempeño y mayor durabilidad.

La Profeco realizó uno de los estudios más completos sobre sartenes antiadherentes disponibles en México, analizando 24 modelos de 13 fabricantes distintos. Las pruebas incluyeron resistencia del recubrimiento, distribución de temperatura, adherencia de los alimentos, calidad de acabados, seguridad del mango y cumplimiento de normas oficiales.

Los resultados revelaron que varios productos obtuvieron calificaciones de excelencia, pero uno destacó especialmente por combinar rendimiento, seguridad y una relación calidad-precio sobresaliente. De acuerdo con la Profeco, elegir sartenes de calidad no solo mejora la experiencia en la cocina, sino que también ayuda a prolongar la vida útil de los utensilios y evita reemplazos frecuentes.

Calidad y durabilidad en sartenes antiadherentes

Entre los modelos evaluados por la Profeco, uno de fabricación nacional logró colocarse entre los mejor calificados gracias a su excelente desempeño en las pruebas de antiadherencia, distribución uniforme del calor y resistencia al desgaste.

Según el análisis del organismo, este producto obtuvo la calificación de “Excelente” en los apartados más importantes para los consumidores, incluyendo durabilidad del recubrimiento y comportamiento durante la cocción. Además, destacó por ofrecer un costo más accesible en comparación con otros modelos premium evaluados en el estudio.

La Profeco también resaltó que los mejores sartenes fueron capaces de evitar que alimentos como huevo y leche se adhirieran a la superficie durante las pruebas de laboratorio, un indicador clave para medir la efectividad del recubrimiento antiadherente.

Otro aspecto relevante fue la seguridad. Los modelos mejor evaluados mostraron mangos resistentes al calor y materiales capaces de soportar el uso continuo sin deformaciones o deterioro prematuro.

Opciones destacadas para cocinar mejor

Además del modelo líder, la Profeco identificó varios sartenes que también obtuvieron calificaciones sobresalientes en prácticamente todas las pruebas realizadas.

Entre ellos figuraron opciones con recubrimientos reforzados, bases difusoras para una mejor distribución de temperatura y tecnologías diseñadas para prolongar la vida útil del antiadherente. Algunos destacaron especialmente por mantener una temperatura uniforme en toda la superficie, algo fundamental para lograr una cocción más homogénea.

La evaluación también encontró sartenes con excelente resistencia al desgaste diario, incluso después de múltiples ciclos de uso y limpieza. Estas características los convierten en alternativas atractivas para quienes cocinan con frecuencia y buscan utensilios duraderos.

De acuerdo con la Profeco, todos los modelos analizados cumplieron con las normas oficiales relacionadas con seguridad y calidad del recubrimiento antiadherente, aunque algunos sobresalieron por ofrecer un mejor equilibrio entre desempeño y precio.

Antes de comprar sartenes nuevos, la recomendación es revisar el material de fabricación, la calidad del mango, la compatibilidad con el tipo de estufa y las instrucciones de uso. La Profeco señala que un mantenimiento adecuado puede prolongar significativamente la vida útil de estos utensilios, permitiendo conservar sus propiedades antiadherentes durante más tiempo.

Los mejores sartenes no siempre son los más caros. La evaluación de la Profeco demuestra que existen opciones capaces de ofrecer un excelente desempeño, gran durabilidad y seguridad en la cocina sin necesidad de realizar una inversión excesiva.