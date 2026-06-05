¿Qué cafetera conviene comprar? Esto encontró Profeco en su análisis

Elegir una buena cafetera puede marcar la diferencia entre una taza común y una experiencia mucho más agradable. Por ello, muchas personas consultan los estudios de Profeco antes de comprar este electrodoméstico. En su evaluación más reciente de cafeteras de goteo, la dependencia analizó 24 modelos de distintas capacidades, revisando seguridad, desempeño, temperatura, facilidad de uso y calidad del café preparado.

En este análisis, Profeco encontró que varias cafeteras obtuvieron calificaciones sobresalientes, demostrando que no siempre es necesario gastar una fortuna para conseguir buenos resultados. Además, el organismo contó con especialistas en café para evaluar aspectos sensoriales relacionados con el sabor y aroma de las bebidas elaboradas.

Opciones destacadas para preparar mejor café

La cafetera Oster modelo BVSTDC4411-013 fue una de las mejor calificadas por Profeco dentro de la categoría de 8 a 10 tazas. Destacó por obtener una evaluación de nivel Excelente, además de incorporar ahorro de energía, temporizador de frescura y una jarra térmica que ayuda a conservar la temperatura del café por más tiempo

Otra alternativa sobresaliente fue Krups, que también alcanzó la calificación de Excelente en el estudio de Profeco. Entre sus principales atributos se encuentra el temporizador de frescura, una función que permite mantener un mejor control sobre la preparación de cada taza.

Para quienes buscan una capacidad mayor, la cafetera T-Fal CM772D50 recibió igualmente una evaluación Excelente. Según los resultados difundidos por Profeco, este modelo mostró un desempeño destacado dentro de la categoría de cafeteras de 12 tazas o más.

Alternativas con buena evaluación y desempeño

Además de las opciones con la máxima calificación, Profeco identificó otras cafeteras con resultados favorables. Entre ellas aparece SMEG DCF02PBUS, que obtuvo una valoración de Muy Bueno y ofrece funciones para preparar cantidades menores de café cuando no se requiere una jarra completa.

También sobresalió Proctor Silex, cuyos modelos 43685PS y 48351PS figuraron entre los mejor evaluados en diferentes categorías. Dependiendo de la capacidad requerida, estas cafeteras pueden representar una opción interesante para quienes buscan funcionalidad sin pagar precios elevados.

Por otro lado, algunas cafeteras Black+Decker consiguieron evaluaciones de Muy Bueno en los modelos de menor capacidad. Esto demuestra que, de acuerdo con Profeco, existen alternativas para distintos presupuestos y necesidades de consumo diario.

En conclusión, si se busca una sola respuesta a la pregunta sobre cuál es la mejor cafetera según Profeco, las opciones con calificación Excelente de marcas como Oster, Krups y T-Fal encabezan las recomendaciones del organismo. La elección final dependerá de la cantidad de café que se prepare, las funciones deseadas y el presupuesto disponible, pero cualquiera de estos modelos parte con el respaldo de una evaluación técnica realizada por Profeco.