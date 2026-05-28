Profeco revela cuál es uno de los mejores yogures naturales en México

Hay alimentos que parecen saludables solo por estar en el refrigerador del supermercado. El yogurt natural es uno de ellos. Muchas personas lo compran pensando que todos aportan proteína, calcio y probióticos por igual, pero la realidad es distinta: algunos contienen más azúcar de la esperada, menos leche de la que aparentan o ingredientes añadidos que cambian completamente su perfil nutrimental.

Para ayudar a los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó distintos análisis sobre yogures comercializados en México dentro de la Revista del Consumidor, donde evaluó composición, contenido nutrimental, etiquetado y calidad sanitaria.

Entre las opciones mejor calificadas destaca el yogurt natural sin azúcar de la marca Lala, particularmente por cumplir con el contenido declarado, aportar proteína y mantener una formulación sencilla en comparación con otros productos similares. También recibió buenas evaluaciones por su calidad sanitaria y contenido de leche.

El yogurt natural que más convenció por calidad y contenido

Uno de los aspectos que más revisa Profeco es que el yogurt realmente esté elaborado a partir de leche y cultivos lácticos, y no únicamente con mezclas de almidones, azúcares o saborizantes.

En ese sentido, el yogurt natural de Lala destacó por mantener una composición más equilibrada y un buen aporte nutrimental.

De acuerdo con evaluaciones retomadas por medios especializados y análisis de Profeco, este tipo de yogurt sobresale por:

buen contenido de proteína

aporte de calcio

menor cantidad de azúcares añadidos

etiquetado claro

calidad sanitaria adecuada

uso real de leche en su elaboración

Otro punto importante es que los yogures naturales sin azúcar permiten a los consumidores controlar mejor su alimentación, especialmente quienes buscan reducir consumo de endulzantes o cuidar su ingesta calórica.

Especialistas en nutrición suelen recomendar este tipo de productos porque pueden combinarse con fruta, avena o semillas sin añadir exceso de azúcar industrializada.

Además, el yogurt natural contiene bacterias benéficas que ayudan a la microbiota intestinal, siempre y cuando el producto conserve cultivos vivos activos.

Profeco también advierte que muchos yogures “light”, “fit” o “con fruta” pueden contener altos niveles de azúcar o edulcorantes, por lo que revisar la etiqueta sigue siendo fundamental antes de comprarlos.

Otras marcas de yogurt bien evaluadas por Profeco

Además de Lala, otras marcas obtuvieron resultados positivos en distintos aspectos evaluados por la Procuraduría Federal del Consumidor.

El yogurt griego natural Oikos fue señalado por su alto contenido de proteína y textura más espesa, características que lo vuelven popular entre personas que hacen ejercicio o buscan mayor saciedad.

También aparecieron bien posicionados algunos productos de Yoplait y Alpura en categorías específicas relacionadas con calidad sanitaria y cumplimiento de etiquetado.

Sin embargo, Profeco insiste en que no basta con dejarse llevar por la publicidad o el empaque saludable. Hay productos que aparentan ser naturales pero contienen:

exceso de azúcar

jarabes añadidos

grasas vegetales

saborizantes artificiales

espesantes

Por ello, especialistas recomiendan revisar siempre:

cantidad de proteína

contenido de azúcar

lista de ingredientes

sellos de advertencia

porcentaje de leche

Elegir un buen yogurt natural puede parecer un detalle pequeño, pero influye mucho más de lo que parece en la alimentación diaria. Desde desayunos hasta cenas ligeras, este alimento se convirtió en uno de los favoritos de millones de personas que buscan opciones prácticas y nutritivas.

Y aunque cada paladar es distinto, los análisis de Profeco dejan claro algo: no todos los yogures son tan saludables como prometen ser.