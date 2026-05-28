¿Tienes bebés o niños pequeños? Estas obras en CDMX estimularán su imaginación

¿Tienes bebés o niños pequeños y buscas planes para salir con ellos? Las artes escénicas pueden convertirse en una experiencia mágica para disfrutar en familia mientras estimulan la imaginación de los más pequeños.

Acercar a los hijos desde temprana edad al teatro y las experiencias sensoriales ayuda a desarrollar su creatividad, sensibilidad y capacidad de reflexión, además de fortalecer el vínculo familiar a través del juego y el arte.

Actividades para niños en CDMX

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Helénico, presenta tres propuestas teatrales ideales para las primeras infancias, donde bebés y niños podrán explorar sonidos, colores, movimiento y emociones.

Aquí te contamos cuáles son las actividades que puedes disfrutar con tus hijos en la Ciudad de México.

Subibaja

Si tienes bebés de entre 6 meses y 3 años, esta propuesta puede ser perfecta para ellos. “Subibaja” es una obra diseñada para que los pequeños experimenten a través de los sentidos en un ambiente lleno de estímulos visuales y sonoros.

La puesta en escena es dirigida por Ireli Vázquez y producida por Jessica González. La temporada será del 6 al 28 de junio de 2026, con funciones los sábados y domingos de 13:00 a 13:40 horas. El costo de entrada es de 248 pesos.

La desilusión de la ilusión

Si a tus hijos les gusta la magia, esta experiencia puede sorprenderlos. “La desilusión de la ilusión” es un espectáculo encabezado por el ilusionista mexicano Javy Poker, quien combina actos de magia con música en vivo para estimular la imaginación de niños y adultos.

El evento se presenta hasta el 31 de mayo de 2026, los sábados y domingos a las 13:00 horas. La experiencia está dirigida a toda la familia y busca acercar a los niños al mundo del ilusionismo de una forma divertida y creativa.

¿Por qué son importantes las artes escénicas para los niños?

El teatro y las artes escénicas aportan múltiples beneficios durante la infancia. De acuerdo con el Instituto de Gestión Cultural y Artística (IGECA), estas actividades ayudan a los niños a desarrollar el pensamiento, la creatividad y la sensibilidad cultural.

Además, investigaciones como las de Beatriz Prior Fernández, del Instituto Cervantes de Roma, destacan que el teatro favorece la reflexión, la comprensión emocional y el entendimiento de distintas culturas desde edades tempranas.

Si no sabes qué hacer con tus hijos durante el fin de semana, estas actividades pueden ser una gran opción para disfrutar tiempo en familia mientras los pequeños aprenden y se divierten.