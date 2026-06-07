Mexicanos gastarían más de 44 mil pesos por viajar a ver un partido en vivo: estudio

Para algunos aficionados, ver a su equipo o jugador favorito en vivo puede implicar comprar boletos, reservar hospedaje, pagar transporte, comer fuera, moverse dentro de otra ciudad y asumir otros gastos que forman parte de la experiencia.

De acuerdo con datos de Booking.com, los viajeros mexicanos estarían dispuestos a gastar en promedio 44 mil 210 pesos por persona para asistir a un gran evento deportivo. La cifra incluye boletos, hospedaje, transporte y otros gastos relacionados con el viaje.

El dato muestra que el futbol no solo moviliza emociones y conversaciones, sino también decisiones económicas. Para una parte importante de los aficionados, asistir a un partido puede convertirse en una meta de ahorro, una compra planeada o una experiencia por la que están dispuestos a pagar una cantidad considerable.

El precio de vivir un partido en otra ciudad

De acuerdo con el estudio, 70% de los mexicanos realizaría un viaje específicamente para asistir a un partido de futbol en vivo. La cifra ayuda a dimensionar el peso que tiene este deporte en las decisiones de viaje.

El gasto promedio estimado por Booking.com asciende a 44 mil 210 pesos por persona cuando se trata de un gran evento deportivo. Esta cantidad contempla distintos elementos de la experiencia, no solo la entrada al estadio.

Entre los principales gastos que puede implicar un viaje de este tipo se encuentran:

Boletos para el partido.

Hospedaje.

Transporte aéreo o terrestre.

Traslados dentro de la ciudad.

Alimentos y bebidas.

Compras relacionadas con el evento.

Actividades complementarias durante la estancia.

El costo final puede variar según la ciudad, la demanda del evento, la anticipación con la que se compren los servicios y el tipo de experiencia que busque cada viajero.

Boletos, hospedaje y transporte: los gastos que más pesan

Aunque el precio de un boleto suele ser lo primero que revisa un aficionado, no siempre representa el gasto más alto. En muchos casos, el hospedaje y el transporte pueden elevar el costo total del viaje, especialmente cuando el partido se realiza en una ciudad con alta demanda turística o durante una fecha de gran movimiento.

Viajar para ver un partido implica coordinar varios elementos al mismo tiempo. Si el evento se realiza fuera de la ciudad de residencia, el aficionado debe calcular cómo llegar, dónde dormir, cuánto gastará en comidas y cómo se trasladará al estadio.

A eso pueden sumarse otros gastos menos visibles, como cambios de tarifa, equipaje, transporte nocturno, estacionamiento, souvenirs, ropa del equipo o actividades adicionales si el viaje se extiende más de un día.

bgpa