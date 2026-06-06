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Bosques del Edomex se iluminan con temporada de luciérnagas

La Ruta de las Luciérnagas prioriza la conservación, la educación ambiental y el beneficio directo de las familias locales

Por: Ángeles Velasco

SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA, 15JULIO2024 .- Luciérnagas realizan su ritual de cortejo, el cual concluye con su apareamiento, garantizando la preservación de las mismas, esto se lleva a cabo durante los meses de junio, julio y agosto, meses donde se puede acudir a Santa Rita Tlahuapan a la Temporada de Avistamiento de Luciérnagas, en las que participan 12 predios. FOTO:MIREYA NOVO/ CUARTOSCURO.COM
l diseño de los recorridos busca generar una experiencia de observación responsable, orientada a la comprensión del ciclo biológicoFoto: Mireya Novo | Cuartoscuro

Con las lluvias llegaron las luciérnagas, que todavía se pueden observar en siete parques ecológicos en las inmediaciones de los volcanes Iztaccihuatl y Popocatépetl, en el Estado de México.

Durante más de 16 años, ejidatarios, comuneros y guardianes de los ecoparques han implementado acciones de restauración en los bosques de encino y pino, favoreciendo la recuperación de procesos ecológicos, clave para el equilibrio del ecosistema.

Ubicados a dos mil 640 metros sobre el nivel del mar, bajo el abrazo de un clima templado, frío y húmedo, estos bosques actúan como un refugio de paz.

NANACAMILPA, TLAXCALA, 20JULIO2017.- Cada año, en los meses de junio, julio y agosto, los bosques de Nanacamilpa, Tlaxcala, son sede del avistamiento de luciérnagas, un espectáculo natural de luces amarillas único en su tipo, ya que solo se puede observar en México y Nueva Zelandia. En las más de 4 mil hectáreas de bosques de oyamel, pino y encino, la especie endémica del lugar, Macrolampis palaciosi , sale de las hojarascas entre la humedad de la tierra para iniciar su ritual de apareamiento.FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM
Foto: Diego Simón Sánchez | Cuartoscuro

El clima hace que cada año regresen luciérnagas, “un recordatorio de que la naturaleza responde con gratitud cuando se le cuida”, señalaron los responsables de los parques.

Destacan trabajo de las comunidades

Detallaron que en esta zona se puede a preciar la especie Photinus Palaciosi, considerada “el alma luminosa de los volcanes”, estas luciérnagas son endémicas del eje neovolcánico, que comparte su luz con Tlaxcala, Puebla y el Estado de México.

En ésta entidad se cuenta con la Ruta de las Luciérnagas, que se articula como una estrategia de turismo de naturaleza que prioriza la conservación, la educación ambiental y el beneficio directo de las familias locales.

En conferencia de prensa, explicaron que el diseño de los recorridos busca generar una experiencia de observación responsable, orientada a la comprensión del ciclo biológico de la especie y al reconocimiento del trabajo de conservación realizado por las comunidades.

Este año, la ruta florece gracias a la suma de voluntades.

TLAXCALA, TLAXCALA, 13JULIO2018. Cada verano el bosque de Nanacamilpa en Tlaxcala, se convierte en una zona mágica llena de luz, pues miles de luciérnagas hacen su aparición por las noches en busca de apareamiento en un ritual que se asemeja a una danza de luces intermitentes provenientes de los insectos endémicos de la región. El santuario de las luciérnagas es único en su especie pues solo se puede observar en Nueva Zelanda y en el bosque de Nanacamilpa donde año con año acuden miles de turistas de todo el mundo para apreciar esta belleza natural.FOTO: JOAQUÍN SANLUIS /CUARTOSCURO.COM
Foto: Joaquin Sanluis | Cuartoscuro

La temporada de avistamiento inicia el 6 de junio y concluye el 2 de agosto, los recorridos comienzan a las 18:30 horas, preparando el espíritu para el gran momento: cerca de las 19:15 horas, la oscuridad del bosque se convierte en un santuario centelleante.

En la zona suroriente se encuentran los bosques:

  • Esmeralda
  • Rancho Real Del Valle
  • Paraje Telcoyonqui
  • Rancho Atlancatzi
  • Ecoparque Cascada la Burbuja
  • Ecoturístico Chalma Tetlalcolulco
  • Rancho los Pavorreales

Se recomienda a los visitantes seguir las indicaciones de los guías comunitarios, evitar el uso de linternas blancas, solo se permite la luz roja al final del avistamiento, no capturar ejemplares y respetar las zonas delimitadas para la observación.

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