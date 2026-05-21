CDMX inicia registro obligatorio para inmuebles de hospedaje temporal

Con más de un año y medio de retraso, el gobierno de la Ciudad de México presentó la Plataforma de Registro de Estancias Turísticas Eventuales, mediante la cual se regulará a anfitriones e inmuebles de hospedaje de corta estancia ofertados en aplicaciones digitales como Airbnb.

El registro podrá realizarse a partir de este viernes 22 de mayo a través del link: https://estanciaeventual.cdmx.gob.mx que será habilitado en la página oficial de la Secretaría de Turismo capitalina.

Para ello, los anfitriones deberán presentar identificación oficial, datos generales y una póliza de responsabilidad civil vigente.

Al iniciar el trámite, se otorgará un prefolio provisional mientras se verifica la autenticidad de la documentación, posteriormente se emitirá el folio definitivo, explicó la consejera jurídica del gobierno capitalino, Eréndira Cruzvillegas, durante la presentación de la plataforma, encabezada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Este prefolio es un requisito indispensable”, reiteró la funcionaria.

Añadió que todos los anfitriones y plataformas deberán contar obligatoriamente con ese folio para poder ofertar el servicio de hospedaje temporal.

Todas las plataformas y anfitriones están obligados a contar con este folio para ofertar su servicio. Además, deberán presentar el domicilio del anfitrión, el RFC, domicilio del inmueble, la acreditación del inmueble e informar con qué plataformas operan”.

Priorizar seguridad y atención

La plataforma permitirá validar y registrar tecnológicamente los inmuebles, revisar de manera semestral los mecanismos de ocupación, generar listados y filtros para verificar el estatus de cada alojamiento.

Foto: Especial

Lo fundamental es que las personas usuarias tengan la garantía de que habrá un cuidado muy escrupuloso por parte de nosotros como gobierno, para cuestiones de seguridad y atención”, detalló Cruzvillegas.

Asimismo, indicó que las personas que cuenten con, hasta con tres inmuebles, podrán acceder a un registro simplificado, mientras que quienes tengan cuatro o más propiedades destinadas al alojamiento temporal deberán sujetarse a otro régimen de carácter mercantil.

Se tendrán que registrar como establecimiento mercantil, como los hoteles, para hacer cumplir la ley”, preciso la jefa de Gobierno.

Agregó que la medida busca regular la operación de los más de 30 mil inmuebles que se dedican alojamiento temporal, principalmente en las alcaldías de la llamada ciudad central, es decir, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, además de garantizar seguridad jurídica a los anfitriones, garantizar derechos a los huéspedes y evitar la gentrificación.

Obligaciones para plataformas

Para las plataformas digitales, como AirBnB, Booking.com o Vrbo, el programa incluye nuevas obligaciones, entre ellas proporcionar razón social, nacionalidad, acta constitutiva, RFC y representante legal en la Ciudad de México, además de contar con seguros de responsabilidad civil para los inmuebles, cuyos anfitriones no tengan póliza propia.

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Además, recordó que tanto anfitriones, como plataforma y prestadores del servicio, deberán seguir presentando dos informes semestrales al año, tal como lo establece actualmente la Ley de Turismo.

Esto se mantiene”, dijo Eréndira Cruzvillegas.

El sistema además permitirá habilitar mecanismos de atención y recepción de quejas, tanto para huéspedes como para anfitriones.

Retraso en el padrón

La jefa de Gobierno Clara Brugada reconoció que el padrón se presenta con retraso, ya que la Ley de Turismo establecía que debía estar listo desde octubre de 2024, aunque justificó que primero se trabajó en la emisión del Bando 1 y en la elaboración de la Ley de Rentas Justas y Asequibles.

Hoy hacemos el trámite para que el viernes ya pueda publicarse y dar cumplimiento a la Ley de Turismo vigente”, señaló.

Adelantó que la regulación será incorporada a la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, donde se propondrá impedir que edificios completos sean destinados a hospedaje temporal y evitar la expulsión de habitantes para reconvertir viviendas.

“También vamos a establecer un trato diferenciado y favorable para los pequeños propietarios que destinan parte de su vivienda para alojamiento temporal”, recalcó.

La mandataria capitalina anunció que, durante el Mundial, se desplegará un equipo jurídico especializado para atender denuncias relacionadas con prácticas irregulares de alojamiento temporal.

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No queremos que esta oferta de servicios de renta temporal incremente, para ello vamos también a implementar mecanismos de supervisión, por lo que estableceremos un acuerdo con la Profeco para vigilar esta situación y proteger a los denunciantes”, dijo Brugada.

Apoyo para anfitriones

Asimismo, informó que se pondrá en marcha una campaña de acompañamiento para apoyar a las personas anfitrionas en el proceso de registro. Ello, al advertir que los anfitriones que no se registren no van a poder ofrecer sus servicios.

El anuncio se hace con el reloj en contra para los prestadores de este servicio, puesto que para el arranque del Mundial, cuando se espera aumente la demanda de este tipo de servicio, solo quedan 21 días, pero los anfitriones tendrán 30 días, a partir de este viernes, para hacer el registro.

Clara Brugada, concluyó que con estas acciones “se protege a los huéspedes al brindarles derechos claros, a las personas anfitrionas al garantizarles certeza y seguridad; a las vecinas y vecinos de los barrios y colonias, donde se desarrolla el turismo temporal, preservando el arraigo comunitario y también el derecho humano a la vivienda”.

Se trata de avanzar “hacia un modelo de turismo más ordenado y sostenible”, con reglas, como ya ocurre en Barcelona, Amsterdam, Nueva York o París.

*DRR*