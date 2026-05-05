Día de las Madres 2026, ¿el 10 de Mayo ya es feriado, se recorre y no hay clases ni trabajo?

El 10 de mayo es una de las fechas más significativas en México porque se celebra el Día de las Madres. Debido a que es una tradición profundamente arraigada en la cultura y la vida familiar del país, muchos se preguntan si ya es feriado y si este año 2026 se recorre.

A diferencia de otros lugares donde se festeja en fechas variables, en México siempre se conmemora ese día fijo, lo que lo convierte en un momento muy esperado cada año.

Tradicionalmente el 10 de mayo, Día de las Madres, no es un día feriado oficial en México principalmente por razones legales, económicas y culturales, pero, ¿algo cambió para este 2026?

¿El 10 de mayo ya es feriado?

10 de Mayo, Día de las Madres. Especial

La cercanía de esta fecha ha generado dudas entre padres de familia y estudiantes sobre si habrá puente escolar y si hay modificaciones en cuanto a la fecha y la Ley Federal del Trabajo.

Ante las inquietudes, es importante aclarar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene sin cambios su calendario oficial. Es decir, el 10 de mayo no es un día de descanso obligatorio, por lo que las clases deben realizarse con normalidad en todo el país.

Lo anterior se debe a que la fecha no está contemplada dentro de los días oficiales de suspensión, a diferencia de otras conmemoraciones cívicas.

En tanto, cabe destacar que este año el Día de las Madres cae en domingo, por lo que algunas escuelas ajustan sus actividades de celebración para el 8 de mayo, el viernes.

Pese a que algunos creen que podría haber puente, este no es oficial, es decir no se recorre ni al viernes previo ni al lunes próximo, quedando todo de forma habitual.

En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, tampoco hay modificación alguna. El 10 de mayo no está incluido en los días de descanso obligatorio.

¿Podría cambiar el horario de clases y trabajo?

10 de Mayo, Día de las Madres. Especial

Aunque no es un día feriado oficial, sí puede haber cambios en los horarios tanto escolares como de trabajo para algunas madres el día en que las escuelas o trabajos decidan celebrarlo.

Esto, debido a que en muchos planteles se realizan:

Festivales y convivios

Presentaciones y bailables

Ajustes de horario (entrada tarde o salida anticipada)

Estas modificaciones dependen de cada escuela y cada empresa, por lo que no aplican de forma general.

Origen del Día de las Madres

10 de Mayo, Día de las Madres. Especial

El origen de esta celebración en México se remonta a 1922, cuando el periodista Rafael Alducín promovió la idea desde el periódico Excélsior. La iniciativa tuvo tanto impacto que rápidamente se adoptó en todo el país, apoyada también por sectores sociales y religiosos que buscaban resaltar la importancia de la figura materna en la sociedad.

Este día es tan importante porque en la cultura mexicana la madre ocupa un lugar central. Representa no solo el núcleo de la familia, sino también valores como el amor, el sacrificio, la protección y la unión. Por eso, el 10 de mayo no es solo una fecha simbólica, sino una verdadera celebración emocional: muchas familias se reúnen, hay festivales escolares, serenatas con canciones como “Las Mañanitas”, y comidas especiales.

Además, es una de las fechas con mayor movimiento económico en el país. Restaurantes, florerías y tiendas registran un aumento importante en ventas.

¿Cuántos días feriados oficiales quedan en mayo 2026?

De acuerdo con la SEP, los días en que sí se suspenden actividades son:

1 de mayo – Día del Trabajo

5 de mayo – Batalla de Puebla

15 de mayo – Día del Maestro

29 de mayo – Consejo Técnico Escolar

*mvg*