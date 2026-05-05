Día Internacional de la Matrona: ¿Qué hace una matrona?

Elegir quién acompañará el embarazo no siempre resulta sencillo. Entre médicos, especialistas y otras figuras de la salud, existe una profesional que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años por su enfoque cercano y humano: la matrona.

Su papel no solo se limita al nacimiento, también forma parte del bienestar integral de las mujeres en distintas etapas de su vida.

En los últimos años, el papel de la matrona ha cobrado relevancia dentro del sistema de salud. Su enfoque cercano, preventivo y centrado en la mujer la convierte en una figura fundamental durante el embarazo, el parto y el posparto.

¿Qué hace una matrona? Canva

¿Qué es una matrona y cuál es su papel en la salud femenina?

De acuerdo con la Confederación Internacional de Matronas, una matrona es una profesional de la salud capacitada y certificada para brindar atención integral a las mujeres, especialmente en etapas relacionadas con la maternidad y la salud reproductiva.

Su labor no se limita al nacimiento de un bebé. También participa en la educación sexual, la planificación familiar y el acompañamiento emocional, aspectos clave para el bienestar femenino.

La matrona es una especialista que ofrece atención continua antes, durante y después del embarazo. Su enfoque combina conocimientos clínicos con acompañamiento humano, lo que permite una atención más personalizada y accesible.

Según la Cleveland Clinic, estas profesionales pueden realizar revisiones ginecológicas, asesorar sobre métodos anticonceptivos y orientar en temas de salud sexual.

Además, su cercanía con las pacientes facilita la detección temprana de problemas y promueve decisiones informadas sobre el cuerpo y la maternidad. Este tipo de atención contribuye a que las mujeres comprendan mejor los cambios físicos y emocionales que experimentan.

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Funciones de una matrona: embarazo, parto y posparto paso a paso

El trabajo de una matrona abarca distintas etapas del proceso reproductivo y se adapta a las necesidades de cada mujer.

Durante el embarazo, supervisa la evolución de la gestación, solicita estudios, controla signos vitales y orienta sobre alimentación y hábitos saludables. Este seguimiento permite identificar posibles riesgos y actuar de forma oportuna.

En el parto, acompaña a la mujer, vigila el proceso y asiste el nacimiento en casos de bajo riesgo. Su prioridad es garantizar la seguridad de la madre y del bebé, además de ofrecer apoyo emocional en un momento clave.

En el posparto, da seguimiento a la recuperación física, brinda apoyo en la lactancia y orienta sobre los cuidados del recién nacido. Este acompañamiento favorece una adaptación más informada a esta nueva etapa.

Gracias a este enfoque integral, la mujer cuenta con una guía constante a lo largo de todo el proceso.

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¿Cuál es la diferencia entre matrona, partera y ginecólogo?

Aunque suelen confundirse, cada figura cumple funciones específicas dentro del sistema de salud.

La matrona es una profesional con formación especializada en salud reproductiva que atiende embarazos normales y ofrece seguimiento integral.

El ginecólogo u obstetra es un médico que interviene en embarazos de alto riesgo, realiza procedimientos quirúrgicos y atiende complicaciones que requieren atención especializada.

La partera tradicional, por su parte, cuenta con conocimientos comunitarios que no siempre están respaldados por certificación formal, lo que marca una diferencia en términos de regulación y práctica profesional.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, las matronas trabajan en conjunto con médicos para garantizar una atención completa, sobre todo cuando surgen riesgos.

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¿Cuándo debes acudir a una matrona y qué servicios ofrece?

La atención de una matrona no se limita al embarazo. Puede ser útil en distintas etapas de la vida.

Se recomienda acudir desde antes de concebir, ya que puede orientar en temas de fertilidad y planificación familiar. Durante el embarazo, sus consultas ayudan a llevar un control adecuado y resolver dudas frecuentes.

Entre los servicios que ofrece se encuentran:

Educación sexual

Asesoría en anticoncepción

Revisiones ginecológicas

Apoyo en lactancia

Después del parto, su acompañamiento resulta clave para la recuperación física y emocional de la madre, así como para el cuidado del recién nacido.

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La importancia de las matronas en el sistema de salud en México

Las matronas desempeñan un papel estratégico en la atención primaria, especialmente en contextos donde el acceso a especialistas es limitado.

Organismos internacionales señalan que su intervención contribuye a mejorar la salud materna y neonatal, ya que permiten dar seguimiento continuo y detectar riesgos a tiempo.

Su enfoque preventivo fortalece la confianza de las pacientes y favorece una atención más informada. Además, su presencia amplía la cobertura de servicios en comunidades donde la atención médica resulta limitada.

En México, donde persisten retos en la atención materna, el fortalecimiento de esta profesión representa una alternativa para mejorar la calidad de los servicios de salud.

La matrona es una profesional de la salud que participa en distintas etapas de la vida reproductiva de las mujeres. Su trabajo incluye atención médica, orientación y acompañamiento antes, durante y después del embarazo. Su integración en los sistemas de salud contribuye a ampliar la cobertura, fortalecer la prevención y ofrecer atención continua en procesos clave como la maternidad.