¿Moscas en la casa? Hierba limón y otras plantas para ahuyentarlas en temporada de calor

En temporada de calor, la presencia de moscas en la casa aumenta notablemente. Una forma natural y efectiva de mantenerlas alejadas es el uso de plantas con aromas fuertes, como la hierba limón.

Las altas temperaturas, como las que actualmente ‘golpean’ a México, aceleran su ciclo de vida y favorecen la descomposición de alimentos y residuos orgánicos, que es justamente lo que más las atrae.

La especie más común en los hogares es la mosca doméstica, conocida por su capacidad de reproducirse rápidamente: una sola puede poner cientos de huevos en pocos días. Por eso, lo que empieza como una molestia pequeña puede convertirse en una invasión en cuestión de tiempo.

Hierba limón y otras plantas para ahuyentar a las moscas de la casa

Plantas para ahuyentar a moscas. Especial

Una forma natural y efectiva de mantenerlas alejadas es el uso de plantas con aromas fuertes. Entre ellas destaca la hierba limón, también conocida como zacate limón.

Esta planta desprende un olor cítrico intenso que resulta muy agradable para las personas, pero que actúa como repelente natural para las moscas y otros insectos. Su efectividad se debe a compuestos como el citronelal y el geraniol, ampliamente utilizados en productos repelentes.

Colocar macetas de hierba limón cerca de ventanas, puertas o en la cocina puede ayudar a reducir la presencia de moscas. También se puede usar en infusiones para limpiar superficies o incluso hervirla para que su aroma se disperse por la casa. Además de funcional, aporta un toque fresco y natural al ambiente.

Otras plantas que también ayudan a ahuyentar moscas, son:

Albahaca

La albahaca es una de las plantas más efectivas para repeler moscas gracias a su aroma intenso y ligeramente picante.

Beneficio principal: Actúa como repelente natural porque su olor interfiere con el sentido del olfato de las moscas.

Propiedades: Contiene aceites esenciales como el eugenol, que resulta desagradable para muchos insectos.

Cómo usarla: Colócala en macetas cerca de ventanas, puertas o en la cocina. También puedes frotar ligeramente sus hojas para intensificar el aroma.

Menta

La menta es muy conocida por su frescura, pero para los insectos resulta bastante invasiva.

Beneficio principal: Su olor fuerte ayuda a ahuyentar moscas, mosquitos y hasta hormigas.

Propiedades: Rica en mentol, un compuesto que actúa como repelente natural.

Cómo usarla: Puedes tenerla en interiores o exteriores; también funciona hacer infusiones con sus hojas y usarlas como spray natural en superficies.

Lavanda

La lavanda no solo aporta un aroma relajante, también es una gran aliada contra insectos.

Beneficio principal: Mantiene alejadas a las moscas gracias a su fragancia floral intensa.

Propiedades: Sus aceites esenciales contienen linalool, conocido por su efecto repelente.

Cómo usarla: Colócala en entradas o ventanas; también puedes usar bolsitas de flores secas dentro de la casa.

Moscas en temporada de calor

Plantas para ahuyentar a moscas. Especial

Además de ser incómodas —porque zumban, se posan en la comida y vuelan constantemente alrededor—, las moscas también representan un riesgo para la salud.

Pueden transportar bacterias y otros microorganismos al haber estado en basura, drenajes o materia en descomposición, lo que facilita la contaminación de alimentos y superficies dentro del hogar.

Durante el calor, su actividad aumenta: son más rápidas, más persistentes y más difíciles de ahuyentar. Esto explica por qué parecen “más intensas” en primavera y verano. A esto se suma que solemos mantener puertas y ventanas abiertas para ventilar, lo que les facilita la entrada.

Si buscas una solución realmente efectiva contra las moscas en temporada de calor, hay que ser directo: no basta con un solo truco. Lo que mejor funciona es combinar prevención, repelentes naturales y control puntual.

*mvg*