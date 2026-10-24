El mejor no-break para los apagones según la Profeco

Cada temporada de lluvias fuertes o de alta demanda eléctrica en México trae consigo el mismo problema: variaciones de voltaje y apagones que pueden dañar televisores, computadoras y electrodomésticos sensibles.

Para saber qué tan bien protegen estos aparatos los dispositivos que prometen hacerlo, un laboratorio oficial puso a prueba una muestra representativa de los equipos que se venden en tiendas mexicanas, desde los más económicos hasta los que superan los cuatro mil pesos.

Los resultados desmienten la idea de que pagar más garantiza mejor desempeño: uno de los modelos más baratos de toda la muestra terminó entre los mejor calificados, mientras otros considerablemente más caros se quedaron atrás en una de las pruebas más importantes para sobrevivir un corte de luz.

El equipo de gama económica que superó en resistencia a modelos cuatro veces más caros

El estudio de calidad de reguladores y no-breaks publicado en la edición de diciembre de 2025 de la Revista del Consumidor, a cargo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco, analizó 11 reguladores de hasta 1,500 watts y 12 no-breaks de hasta 600 watts, con un total de 1,869 pruebas realizadas entre julio y octubre de 2025.

Entre los no-breaks, el modelo MT605 de la marca mexicana Complet obtuvo calificación "Excelente" en desviación de frecuencia, distorsión armónica, eficiencia, calentamiento, tiempo de transferencia, rango de regulación y, sobre todo, en tiempo de autonomía, el indicador que mide cuántos minutos sigue funcionando un equipo conectado tras un corte de luz.

Con una carga de prueba equivalente a la indicada en su etiqueta, el MT605 se mantuvo encendido durante 6 minutos con 8 segundos, más del doble que buena parte de sus competidores.

Ese desempeño llama la atención porque su precio de 1,200 pesos lo convierte en, según reportó el medio especializado Xataka México, "el más económico de los mejor calificados" del estudio.

En contraste, el no-break Cyberpower CP1000AVRLCD, que cuesta 3 mil 699 pesos, más de tres veces el precio del Complet, solo alcanzó una autonomía de 3 minutos con 33 segundos bajo el mismo tipo de prueba, menos de la mitad del tiempo registrado por el modelo mexicano.

El MT605 cuenta con ocho contactos con respaldo de batería, alarma audible, cable de 1.06 metros y tres años de garantía; su único rubro sin calificación máxima fue la regulación de la tensión de salida, en la que obtuvo "Bien".

La Profeco también identificó fallas de información comercial en otros modelos, como garantías incompletas en ciertos reguladores y no-breaks de otras marcas analizadas.

Entre las recomendaciones del estudio: elegir el equipo según la frecuencia de las variaciones de energía en la zona donde se habita, nunca conectar un no-break a electrodomésticos de alto consumo como refrigeradores o lavadoras, descargar la batería al menos una vez al mes si no se usa con frecuencia y acudir a un centro de servicio autorizado para reemplazar la batería en lugar de intentar repararla en casa.