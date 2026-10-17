¿Cuál aguanta más sin romperse? La mejor bolsa para la basura según Profeco

Cada hogar mexicano gasta en promedio varios paquetes de bolsas para la basura al mes, pero no todas resisten lo mismo antes de romperse, gotear o rasgarse camino al bote. Un laboratorio de la Profeco sometió a 17 marcas disponibles en supermercados a pruebas físicas para medir qué tanto aguantan en el uso diario.

La evaluación, publicada en la edición de enero de 2026 de la Revista del Consumidor, combinó pruebas de laboratorio con una revisión del etiquetado de cada paquete. El resultado dejó fuera a varias marcas conocidas y colocó en los primeros lugares a opciones que no siempre son las más caras del anaquel.

La prueba del litro de agua que delató a las bolsas más flojas

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aplicó cinco pruebas a cada bolsa: acabados, verificación dimensional, resistencia al desgarre, resistencia a la ruptura con elongación y hermeticidad, esta última vertiendo un litro de agua dentro de la bolsa durante cinco minutos para detectar fugas.

De las 17 marcas analizadas, cuatro obtuvieron calificación de Excelente en al menos tres de los cuatro rubros principales. La que logró Excelente en las cuatro pruebas, con el puntaje más alto de toda la edición, fue La Casera, en su versión Grandes antigoteo con jareta ajustable. El paquete contiene bolsas moradas con aroma a lavanda, hechas con 50 por ciento de material reciclado.

Muy cerca quedó Anguiplast, con su línea de bolsas ecológicas 100 por ciento reciclables y aroma a limón, que costaba cuatro pesos por bolsa y obtuvo Excelente en tres pruebas y Muy Bien en resistencia al desgarre.

Great Value Terra, la marca propia hecha con polietileno de baja densidad, se vendía en tres pesos por bolsa y repitió el mismo patrón de calificaciones. En el otro extremo de precio apareció WECARE, la única bolsa de origen vegetal y totalmente compostable, con nueve pesos por bolsa: la más cara del estudio, aunque también entre las mejor calificadas.

El estudio también documentó un matiz importante sobre la relación calidad-precio: tanto La Casera como Great Value destacaron en resistencia física, pero Profeco les detectó una falla de etiquetado al no incluir las leyendas precautorias que exige la normativa para informar sobre el uso correcto del producto.

En el extremo opuesto, once marcas obtuvieron resultados deficientes en las pruebas de resistencia: Costalitos, Golden Hills, Quality Day, Chedraui, Ke Precio, Virutex, Aurrera, Plasti Bolsa, Precíssimo, Protecto y Servi-Bolsa, lo que confirma que el precio elevado o el reconocimiento de marca no siempre se traducen en mayor durabilidad.

Las pruebas se realizaron conforme a las normas NOM-050-SCFI-2004, NOM-030-SCFI-2006, NMX-E-112-CNCP-2014 e ISO 527-3:2018, que regulan desde el etiquetado comercial hasta los métodos de medición de resistencia a la tracción de plásticos.

Para el consumidor, la recomendación es revisar que el paquete declare el material, el porcentaje reciclado y las advertencias de uso antes de pagar, pues el grosor visible de una bolsa no siempre anticipa su comportamiento frente al peso o la humedad de los residuos de cocina. Una bolsa más gruesa tampoco garantiza mejor desempeño si su sellado tiene defectos, algo que solo un laboratorio detecta.