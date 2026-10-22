Mega Procesión de las Catrinas 2026 en CDMX: ¿a qué hora empieza, cuál será la ruta y cómo participar?

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las celebraciones más representativas de la temporada de Día de Muertos. Este domingo 25 de octubre se llevará a cabo la decimotercera edición de la Mega Procesión de las Catrinas 2026, un desfile que reunirá a participantes caracterizados con maquillaje, vestuarios tradicionales y propuestas inspiradas en la cultura mexicana.

El evento será gratuito para quienes deseen disfrutarlo como espectadores a lo largo del recorrido. Sin embargo, debido a la concentración de personas y los cierres viales previstos, se recomienda planear los traslados con anticipación.

Foto: Cuartoscuro

¿A qué hora comienza la Mega Procesión de las Catrinas 2026?

La cita para esta celebración será el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas, cuando los participantes partan desde el Ángel de la Independencia para dirigirse al Centro Histórico.

La llegada de los primeros grupos a la plancha del Zócalo está prevista alrededor de las 20:30 horas, aunque el horario puede variar dependiendo del avance de la procesión y el ritmo de los contingentes.

La Mega Procesión de las Catrinas surgió en 2014 como una iniciativa ciudadana para celebrar y mantener viva la tradición mexicana de la Catrina durante las festividades de Día de Muertos. En esta edición participarán 36 contingentes temáticos.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuál será la ruta de la Mega Procesión de las Catrinas?

El recorrido conectará Paseo de la Reforma con el Centro Histórico de la capital. Los contingentes saldrán del Ángel de la Independencia y continuarán por avenida Paseo de la Reforma hasta incorporarse a avenida Juárez.

Posteriormente, el desfile cruzará Eje Central y avanzará por la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino, donde concluirá la ruta.

Estos son los principales puntos por los que pasará la procesión:

Punto de partida: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Primera avenida: Paseo de la Reforma.

Siguiente tramo: avenida Juárez.

Continuación: cruce por Eje Central.

Última vialidad: calle 5 de Mayo.

Punto final: Zócalo de la Ciudad de México.

El acceso para observar el desfile será gratuito, por lo que no es necesario adquirir boletos para disfrutar de la celebración desde las calles por las que avanzarán los contingentes.

#CulturaRecomienda | La tradición, el arte y la elegancia vuelven a llenar las calles de la ciudad! 💀🌸✨ Llega la Mega Procesión de las Catrinas 2026, un encuentro lleno de color, caracterizaciones increíbles y todo el orgullo de nuestras raíces. Prepara el vestuario, el maquillaje y ven a vivir esta gran fiesta con nosotros. 🗓️ Domingo 25 de octubre. 🕦 6:00 horas. 📍 Punto de partida: Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la CDMX #MegaProcesiónDeLasCatrinas #Catrinas2026 #DíaDeMuertos — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 16, 2026

¿Qué calles estarán cerradas por la Mega Procesión de las Catrinas?

Debido al paso de los participantes, se prevén afectaciones viales en Paseo de la Reforma, avenida Juárez y las calles cercanas al Centro Histórico.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mediante la cuenta Orientador Vial CDMX (@OVIALCDMX), difundió información sobre el recorrido y las alternativas para los automovilistas.

Entre las vialidades recomendadas para evitar las zonas con mayores afectaciones se encuentran:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Avenida Chapultepec, como alternativa para desplazarse cerca de la zona del Ángel de la Independencia.

José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier, para circular por las inmediaciones del Centro Histórico.

#DíaDeMuertos | Este domingo 25 de octubre, considera cortes a la vialidad por la Mega #Procesión de #Catrinas, partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, a las 18:00 horas. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial https://t.co/BPqrpHWD6w — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 22, 2026

¿Cómo funcionará el Metro y el Metrobús durante el desfile?

El transporte público también podría registrar modificaciones durante la Mega Procesión de las Catrinas, principalmente en las zonas de Reforma y el primer cuadro de la ciudad.

En el caso del Metrobús, la afectación más directa será en la Línea 7, que circula por Paseo de la Reforma. El servicio se suspenderá temporalmente en el tramo afectado mientras pase la procesión, por lo que se recomienda tomar previsiones si se planea utilizar esta ruta cerca de las 18:00 horas.

Por su parte, el Metro mantendrá, en términos generales, su operación habitual. No obstante, la estación Zócalo-Tenochtitlan, correspondiente a la Línea 2, podría tener restricciones o cierres temporales si aumenta considerablemente la concentración de personas.

Foto: Cuartoscuro Ilse Huesca

Para acercarse al Centro Histórico, se pueden considerar las siguientes estaciones:

Bellas Artes: líneas 2 y 8.

líneas 2 y 8. Allende: línea 2.

Pino Suárez: líneas 1 y 2.

San Juan de Letrán: línea 8.

Quienes quieran llegar al punto de partida, cerca del Ángel de la Independencia, pueden utilizar las estaciones Insurgentes o Sevilla de la Línea 1. Para seguir el recorrido por avenida Juárez, también pueden resultar útiles Hidalgo y Bellas Artes, de la Línea 2.

Antes de salir, conviene consultar los avisos oficiales para conocer posibles cambios en la operación del transporte público.

¿Qué tipos de Catrinas participarán en la procesión?

La edición de este año contempla 36 contingentes temáticos para quienes se registraron y desean participar caracterizados. La variedad de categorías permite reunir distintas interpretaciones de la Catrina y expresiones de la cultura mexicana.

Entre las modalidades anunciadas se encuentran:

Catrinas Clásicas.

Catrinas Prehispánicas.

México en la Piel.

Ciclistas.

Circenses.

Teatreras.

Medievales.

Cosplay.

Pachucos y Rumberas.

Pet Friendly.

Luminosas.

Estudiantiles.

De la Salud.

Del Recuerdo.

Foto: Cuartoscuro

¿A qué hora conviene llegar para ver la Mega Procesión de las Catrinas?

Si el plan es disfrutar del desfile como espectador, lo más recomendable es llegar antes de las 18:00 horas, especialmente si se busca un lugar cerca del Ángel de la Independencia o en los puntos más concurridos de Paseo de la Reforma.

Otra opción es esperar la llegada de los contingentes en el Centro Histórico. Para ello, se pueden considerar las estaciones Allende o Zócalo-Tenochtitlan, aunque esta última podría presentar restricciones temporales por la concentración de asistentes.

También es importante contemplar tiempo adicional para caminar desde las estaciones del Metro, pues algunas calles podrían estar cerradas al tránsito vehicular y peatonal conforme avance la organización del evento.

La Mega Procesión de las Catrinas 2026 promete llenar de color las calles de la capital en vísperas del Día de Muertos. Con una ruta que conectará Reforma con el Zócalo y decenas de propuestas de caracterización, será una oportunidad para disfrutar de una de las expresiones ciudadanas más llamativas de esta temporada.