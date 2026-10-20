Festival Flores para mis muertos 2026: fechas, horarios y actividades gratis en CDMX

La Ciudad de México tendrá una alternativa para quienes buscan celebrar el Día de Muertos a través del arte, la historia y las tradiciones. Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Museo Panteón de San Fernando realizará el Festival Flores para mis muertos 2026, una jornada cultural con entrada libre que incluirá espectáculos, talleres, cine, narraciones de leyendas y visitas guiadas.

Durante tres días, el recinto abrirá sus puertas de 11:00 a 19:00 horas, para recibir a visitantes interesados en conocer distintas formas de abordar la muerte y la memoria. La programación reunirá actividades y diversas expresiones artísticas.

La cartelera contempla la participación de compañías teatrales, artistas, talleristas y colectivos culturales, con propuestas que combinarán entretenimiento, aprendizaje y tradición en uno de los espacios históricos de la capital.

Panteón de San Fernando.

¿Qué actividades habrá durante el Festival Flores para mis muertos?

El festival comenzará el viernes 30 de octubre con una charla dedicada a los rituales funerarios en el río Ganges. A lo largo de la tarde, los asistentes también podrán disfrutar de un concurso de disfraces, una presentación de danza inspirada en leyendas, relatos escénicos y una selección de cortometrajes.

14:00 horas: Platica Ritual de la muerte en el río Ganges.

Platica 15:00 horas: Concurso de disfraces.

16:00 horas: Show Bailando entre leyendas , a cargo de Mictlán Creativo.

17:00 horas: Presentación Contando leyendas: Las 3 M’s , con La Noche Teatro y Fierro Producciones.

18:00 horas: Proyección de los cortometrajes Retablitos , Leyendas populares y Leyendas del Metro , de Cosa Rara.

El sábado 31 de octubre se llevará a cabo el Panteón Fest, jornada que concentrará talleres y actividades relacionadas con la vida, la muerte y el patrimonio del museo. La agenda incluirá danza contemporánea, una lectura colectiva de Edgar Allan Poe, una visita caracterizada y la proyección de una película mexicana de terror.

Panteón de San Fernando

16:00 horas: Presentación de danza contemporánea Los cuatro rumbos del ser , del Proyecto DuelArte.

Presentación de danza contemporánea , del Proyecto DuelArte. 17:00 horas: Lectura colectiva de textos de Edgar Allan Poe, organizada por el Libro Club San Fernando.

18:00 horas: Visita A las puertas de San Fernando , con La Noche Teatro y Fierro Producciones.

19:00 horas: Proyección de la película Huesera (2022), presentada por LesbianWorq.

Quienes deseen participar en actividades prácticas podrán acudir a los talleres programados desde las 11:00 horas. Las propuestas explorarán la relación entre la existencia y la muerte, además de abordar el patrimonio histórico del panteón y las creencias asociadas con la protección espiritual.

La oferta incluye las siguientes sesiones:

11:00 horas: Pensar vida y muerte , taller de libro objeto impartido por Deyanira Nayade Bautista.

, taller de libro objeto impartido por Deyanira Nayade Bautista. 12:00 horas: Colores del más allá: pintando sobre el patrimonio de San Fernando , con Jovanny García Galván.

13:00 horas: Inhumaciones, exhumaciones y otros cuentos del panteón , impartido por Elena Rosas Moya.

14:00 horas: La magia apotropaica: protección espiritual , a cargo de Paloma Flores.

Para el domingo 1 de noviembre, las actividades estarán enfocadas en la historia del recinto y las narraciones vinculadas con el mundo funerario.

14:00 horas: Recorrido Historias de ultratumba: leyendas de terror y relatos del siglo XIX entre las tumbas , impartido por Jovanny García Galván.

Recorrido , impartido por Jovanny García Galván. 15:00 horas: Visita Herrerías y flores del arte funerario , guiada por Luisana Zavarce.

16:00 horas: Puesta en escena Drácula en sangre , dirigida por Oliver Medina.

17:00 horas: Visita caracterizada Las viudas del imperio , con La Noche Teatro y Fierro Producciones.

Con estas propuestas, el recinto cerrará tres días de actividades en los que la historia del panteón se combinará con relatos populares, representaciones teatrales y expresiones artísticas.

Foto: Instagram panteonsanfer

¿Dónde se encuentra el Museo Panteón de San Fernando?

El Museo Panteón de San Fernando está ubicado en Plaza de San Fernando 17, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, junto a la avenida Hidalgo.

¿El Festival Flores para mis muertos tendrá costo?

Todas las actividades anunciadas serán gratuitas, por lo que el festival representa una opción cultural para disfrutar en familia durante las celebraciones de Día de Muertos.

Debido a la variedad de propuestas y a los horarios establecidos, se recomienda llegar con anticipación, especialmente si se desea participar en alguno de los talleres o asistir a las visitas guiadas.