Cementerio Greyfriars, el panteón más paranormal de Europa: ¿te atreves a visitarlo?

Si eres fiel creyente del fenómeno paranormal, entonces en tus próximas vacaciones debes visitar el cementerio Greyfriars, el panteón más tenebroso de Europa.

Greyfriars Kirkyard se ubica en el corazón histórico de Edimburgo; entre callejones medievales de piedra y sombras, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XVI. Se ganó el título de "el panteón más embrujado de Europa" no solo por el registro macabro que muchas personas han vivido, sino por historias que ponen los pelos de punta.

A lo largo de los siglos, este recinto ha sido testigo mudo de ejecuciones públicas, persecuciones religiosas, profanaciones sangrientas por parte de ladrones de tumbas y eventos inexplicables que desafían la lógica moderna.

Sin embargo, el atractivo de Greyfriars no se limita a sus leyendas de apariciones y sombras nocturnas. Este lugar es un microcosmos fascinante donde se cruzan la lealtad animal más conmovedora de Escocia, acontecimientos decisivos que moldearon la política británica y, sorprendentemente, la inspiración literaria que dio vida a la saga de magia más famosa del mundo.

Cementerio Greyfriars, el panteón más paranormal de Europa Canva

El origen del cementerio Greyfriars

El nombre del cementerio Greyfriars rinde homenaje a la orden de los franciscanos (conocidos en las islas británicas como los "frailes grises" o grey friars debido al color de sus hábitos), quienes establecieron un monasterio en esa zona en el siglo XV.

Tras la Reforma Escocesa y la disolución de las órdenes religiosas, los terrenos del monasterio pasaron a manos de la corona.

Hacia el año 1562, la reina María Estuardo (María I de Escocia) decretó formalmente que los terrenos del antiguo jardín franciscano debían convertirse en el nuevo cementerio de la ciudad.

En 1679, tras la Batalla de Bothwell Bridge, más de 1,200 partidarios del pacto religioso protestante (conocidos como los Covenanters) fueron apresados en el Greyfriars, en lo que hoy se conoce como la Covenanters' Prison.

Durante más de cuatro meses, los prisioneros permanecieron hacinados a la intemperie durante el riguroso invierno escocés, sufriendo desnutrición, enfermedades, torturas y ejecuciones sumarias.

Tumba de Bobby Canva

¿Dónde está ubicado el cementerio Greyfriars?

El cementerio Greyfriars, conocido localmente en inglés como Greyfriars Kirkyard, se sitúa dentro de los límites de la parte antigua de la capital escocesa. La entrada principal al recinto se encuentra en Candlemaker Row, a muy pocos metros del cruce con George IV Bridge y a pasos de la emblemática Royal Mile, que conecta el Castillo de Edimburgo con el Palacio de Holyroodhouse.

¿Por qué se dice que es el cementerio más embrujado de toda Europa?

La figura central del fenómeno paranormal en Greyfriars es sir George Mackenzie de Rosehaugh, quien fuera el Abogado del Rey durante las persecuciones contra los Covenanters.

Mackenzie fue el encargado de llevar a cabo los juicios, torturas y condenas a muerte de miles de protestantes, ganándose el apodo popular de "Bloody Mackenzie" (Mackenzie el Sangriento).

A su muerte en 1691, irónicamente, Mackenzie fue sepultado en un ostentoso mausoleo de piedra con forma de templo circular (Mausoleo de Mackenzie), situado a pocos metros de la puerta que daba acceso a la prisión al aire libre donde sufrieron sus víctimas.

En diciembre de 1998, un hombre sin hogar que buscaba refugio de la lluvia helada forzó la puerta del mausoleo de Mackenzie y rompió el piso de madera, cayendo accidentalmente en una cripta inferior llena de féretros antiguos.

Este incidente desecró la tumba y, según los relatos de la época, desencadenó una oleada de actividad paranormal: los visitantes que se acercaban al mausoleo de Mackenzie o a la adyacente prisión de los Covenanters comenzaron a reportar agresiones físicas invisibles.

El fenómeno cobró tal notoriedad que fue bautizado por investigadores de la psiquiatría y el folclore como el Mackenzie Poltergeist. Entre las manifestaciones documentadas por guías turísticos, médicos y cazadores de fantasmas se incluyen:

Marcas corporales físicas

Pérdida del conocimiento

Alteraciones térmicas y náuseas

Apariciones de sombras de gran tamaño

Cementerio Greyfriars Canva

La tumba de Bobby

No todos los relatos de Greyfriars son de terror; el cementerio resguarda la historia de Bobby, un pequeño perro de la raza Skye Terrier que perteneció a John Gray, un vigilante nocturno de la policía de Edimburgo.

Cuando John Gray falleció en 1858, fue sepultado en el terreno de Greyfriars. Según los archivos históricos de la ciudad, durante 14 años consecutivos el pequeño Bobby permaneció sentado junto a la tumba de su dueño, negándose a abandonar el lugar salvo para buscar alimento en una cafetería cercana cuyo dueño lo adoptó simbólicamente.

Cuando Bobby murió en 1872, no se le permitió ser enterrado dentro del terreno consagrado del cementerio debido a las normas religiosas de la época. Sin embargo, fue sepultado en una sección no consagrada justo al lado de la entrada principal, muy cerca de su amo.

Tours de fantasmas y recorridos nocturnos en el cementerio Greyfriars

Para quienes desean experimentar la atmósfera inquietante de Greyfriars, la mejor opción es contratar uno de los recorridos nocturnos por los cementerios de Edimburgo. City of the Dead Tours es la única empresa turística que cuenta con acceso exclusivo y llaves oficiales para ingresar a la sección cerrada de la Covenanters' Prison y al Mausoleo de Mackenzie durante la noche.

Si vas a tomar fotografías durante los tours nocturnos, mantén la cámara lista. Muchos visitantes afirman captar orbes de luz o siluetas anómalas en las imágenes tomadas cerca de la Covenanters' Prison.