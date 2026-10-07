Garantizan seguridad para procesión de catrinas y evitar desenlaces fatales

El gobierno de la Ciudad de México garantizó la seguridad para los cientos de miles de personas que se espera acudan a la 13 edición de la Mega Procesión de Catrinas, evento que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre.

Lizeth Zárate, directora de Planeación y Coordinación Institucional de la Secretaría de Gobierno, informó que se desplegará el dispositivo necesario para evitar que se repitan incidentes fatales, como los ocurridos durante los festejos del Mundial de futbol donde murieron personas en la calle por aplastamiento.

Las autoridades reportaron que en la edición 2025 de la Mega Procesión de Catrinas hubo una afluencia de entre 1.5 y dos millones de personas.

Foto: Jonás López | Excélsior

Vamos a garantizar la seguridad de los asistentes, cuenten con que el Gobierno de la ciudad va a meter todos los recursos de capital humano, dependencias, todo lo que tenga que ser para que sea exitosa la mega procesión”, dijo.

Jessica Elizabeth Esquivias, directora de Mega Body Paint México, informó que serán 36 contingentes oficiales y 102 vehículos con música los que participarán, se tiene contemplado que el desfile inicia a las 18:00 horas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.

Foto: Jonás López | Excélsior

Desde las 08:00 horas unos 260 maquillistas comenzarán a caracterizar a los asistentes, con costos desde 150 pesos. Además, 600 voluntarios participarán en la organización.