Esperan millones de visitantes por Día de Muertos, garantizan seguridad

Millones de personas visitarán las actividades que se realizarán por los festejos de Día de Muertos en la Ciudad de México.

La ofrenda de Día de Muertos puede incluir fotografías, flores y objetos personales para recordar a los difuntos. Canva

Tan sólo la Ofrenda Monumental en el Zócalo, el Gran Desfile de Día de Muertos en el corredor Reforma - Centro Histórico, las actividades en el pueblo originario de Mixquic y el Festival de Día de Muertos en el Bosque de Chapultepec reunirán hasta unos ocho millones de personas, estimó la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López Bayghen.

La seguridad y protección civil estará garantizada porque el Gobierno de la Ciudad de México desplegará todas sus capacidades, agregó.

A client buys papel picado decorations at a shop in the Jamaica Market in Mexico City on October 14, 2026. San Salvador Huixcolotla is the birthplace of traditional handcrafted 'papel picado', which is widely used in Mexican celebrations, with Day of the Dead generating the highest demand. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) AFP / Alfredo Estrella

"Desplegado todo el equipo del Gobierno como en cada uno de los eventos, toda la seguridad, todas las compañeras de Participación Ciudadana, todos los compañeros de la Secretaría de Gobierno, todos los módulos de Salud, de Locatel, en fin, todo como siempre para que cualquier necesidad que tengas, muy cerquita está una autoridad que te puede ayudar", dijo.

López Bayghen indicó que las actividades ya comenzaron el fin de semana pasado con el Desfile de Alebrijes Monumentales y la Marcha Zombie.

A view of a shop selling papel picado decorations and Day of the Dead-themed items at the Jamaica Market in Mexico City on October 14, 2026. San Salvador Huixcolotla is the birthplace of traditional handcrafted 'papel picado', which is widely used in Mexican celebrations, with Day of the Dead generating the highest demand. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP) AFP / Alfredo Estrella

Y continuarán este fin de semana con el Paseo Nocturno Muévete en Bici y la Mega Procesión de Catrinas.

Luego viene la Ofrenda Monumental del Zócalo que contará con una mega catrina de 32 metros de altura con la que se busca imponer un Récord Guinness.

Guinness de la Catrina más Grande del Mundo. Especial

Esta figura contará con alma de acero, pero la principal técnica con la que se elaborará será la cartonería.

Después el Gran Desfile de Día de Muertos en donde participarán unas 4 mil personas con carros alegóricos, música y baile.

López Bayghen invitó a los capitalinos a salir a las calles a disfrutar las actividades por el Día de Muertos.

“Invitar a la gente a que no se la pierdan, o sea, todo el trayecto de Paseo de la Reforma al Zócalo va a estar lleno de cosas muy hermosas, está la exposición lumínica, que también es súper bonita. Y el día del desfile pues Paseo de la Reforma se convierte en peatonal porque se quedan ahí las gradas y etcétera, entonces se queda peatonal y es bien bonito Reforma peatonal de noche, tenemos pocos días en el año para disfrutarlo, uno de esos es este, el otro es fin de año y alguno que otro por ahí, pero de noche, si tú te fijas, lo podemos disfrutar poquito, entonces, no se la pierdan”, dijo.