Festival de las Ánimas 2026: habrá recorrido, talleres y cine gratis en el Centro Histórico de CDMX

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos con actividades culturales en el corazón de la capital. Como parte de esta temporada, la Autoridad del Centro Histórico, en colaboración con PILARES, realizará el Festival de las Ánimas.

¿Qué actividades habrá en el Festival de las Ánimas?

La programación contempla distintas propuestas, para acercar a los asistentes a las costumbres del Día de Muertos. La jornada comenzará con un recorrido por el Centro Histórico, en el que los cantos y las calaveras formarán parte del ambiente festivo.

Después, los visitantes podrán participar en talleres y actividades culturales, además de disfrutar de música en vivo.

Uno de los momentos destacados será la proyección de Nosferatu (1922), una película clásica del cine de terror que se presentará con sonorización en vivo a cargo del pianista Alejandro S. Ávila, integrante de Monogramático.

De esta manera, el festival combinará las expresiones tradicionales de la temporada con una propuesta cinematográfica al aire libre.

¿Cuándo y dónde será el Festival de las Ánimas?

Si quieres asistir, estos son los detalles que debes considerar para organizar tu visita:

Fecha: miércoles 28 de octubre de 2026.

miércoles 28 de octubre de 2026. Hora de inicio: 15:00 horas, con el recorrido por el Centro Histórico.

Lugar de reunión: PILARES El Hijo del Ahuizote.

Dirección: República de Colombia 42, colonia Centro, CDMX.

Costo: entrada gratuita.

Se recomienda llegar con anticipación para ubicar el punto de reunión y aprovechar las actividades programadas durante la tarde.

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Habrá una función gratuita de Nosferatu:

Como parte de la celebración, se proyectará Nosferatu, la película alemana de 1922 dirigida por F. W. Murnau y considerada una obra fundamental del cine mudo de terror.

La función tendrá un elemento especial: el pianista Alejandro S. Ávila, de Monogramático, acompañará la cinta con música interpretada en vivo, una experiencia que permitirá disfrutar de esta historia clásica de una manera distinta.

Al tratarse de una proyección al aire libre, se recomienda llevar ropa abrigadora para permanecer cómodo durante la función.

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¿Es necesario llevar disfraz para participar?

La invitación de los organizadores es asistir caracterizado para sumarse al ambiente de la celebración. Los disfraces pueden ser una manera de integrarse a esta jornada dedicada a las tradiciones mexicanas y al Día de Muertos.

Con el recorrido, los talleres, la música y el cine, el Festival de las Ánimas ofrecerá una alternativa gratuita para quienes quieran disfrutar de las actividades culturales de octubre en el Centro Histórico de la Ciudad de México.