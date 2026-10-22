¿Cuándo es Luna llena en octubre? Fecha y hora de la próxima Luna del Cazador

La Luna del Cazador iluminará el cielo de octubre durante el último fin de semana del mes, una oportunidad para observar el satélite sin telescopio y, si las nubes lo permiten, seguir su recorrido durante buena parte de la noche. Aunque algunos calendarios internacionales sitúan el fenómeno el lunes 26, en el centro de México ocurrirá desde el domingo.

La diferencia se debe al huso horario, por lo que conviene tener clara la fecha local antes de organizar una salida o preparar la cámara. Tampoco será necesario mirar al cielo en un minuto preciso: la apariencia redonda y luminosa de la Luna podrá apreciarse durante las noches cercanas al plenilunio.

¿Cuándo y a qué hora será la Luna llena de octubre?

La Luna llena ocurrirá el domingo 25 de octubre de 2026 a las 22:11 horas, tiempo de la Ciudad de México, según el calendario de Time and Date. Ese mismo instante corresponde al lunes 26 de octubre a las 04:11 horas del tiempo universal coordinado, conocido como UTC.

El fenómeno sucede simultáneamente para todo el planeta, pero los relojes y calendarios locales lo registran de manera diferente. Por eso, encontrar ambas fechas en publicaciones astronómicas no implica una contradicción, siempre que cada una indique el huso horario al que se refiere.

Las 22:11 horas marcan el momento del plenilunio, no la salida de la Luna sobre el horizonte, que depende del lugar desde donde se observe. Para disfrutarla puedes comenzar a mirar el cielo desde el anochecer, sin esperar a que el reloj llegue a esa hora.

Te decimos cuándo podrás presenciar la Luna Llena de este mes Especial

¿Por qué se llama Luna del Cazador?

El nombre está relacionado con los preparativos para el invierno en el hemisferio norte, cuando la caza y la conservación de alimentos formaban parte de las actividades de otoño. Tras recoger las cosechas, los campos quedaban más despejados y facilitaban localizar animales.

Se trata de una denominación tradicional que vincula el calendario lunar con la vida cotidiana y las estaciones, como ocurre con otros nombres populares de las lunas llenas. No describe una transformación especial del satélite ni significa que esa noche deba adquirir un color particular.

La Luna del Cazador es la que sigue a la Luna de la Cosecha, nombre que recibe el plenilunio más cercano al equinoccio de septiembre. Esa relación explica por qué las denominaciones no están atadas de manera invariable a un mismo mes.

¿Qué ocurre cuando hay Luna llena?

La Luna refleja la luz que recibe del Sol y, mientras avanza en su órbita, cambia la porción iluminada que podemos observar desde la Tierra. Durante el plenilunio se encuentra en dirección opuesta al Sol en nuestro cielo, una posición que permite ver prácticamente todo su disco iluminado.

Ciudad de México 1 de Abril 2026. La luna llena de Abril, mejor conocida como luna Rosa. Foto Darío Luna dario luna

Ese cambio forma parte de un ciclo que se repite aproximadamente cada 29.5 días, pasando por la Luna nueva, los cuartos y la Luna llena. Su apariencia se modifica gradualmente, aunque los calendarios asignen una hora concreta a cada una de las fases principales.

La posición del satélite también explica por qué, cerca del plenilunio, suele salir alrededor del atardecer y ocultarse hacia el amanecer. Así puede permanecer visible durante gran parte de la noche, dependiendo del horizonte y de las condiciones meteorológicas.

¿Se verá más grande o de color naranja?

La Luna puede adquirir tonos amarillos o anaranjados cuando está cerca del horizonte, porque su luz recorre una mayor distancia a través de la atmósfera antes de llegar a nuestros ojos. En ese trayecto se dispersa más la luz azul, mientras predominan los tonos rojizos, explica la NASA.

También puede parecer enorme cuando se asoma junto a edificios, árboles o montañas, una percepción conocida como ilusión lunar. Aunque existen distintas explicaciones sobre cómo interviene nuestro cerebro, la NASA señala que todavía no hay una respuesta definitiva para este efecto.

Por eso, verla aparentemente más grande al anochecer no significa que haya aumentado de tamaño. Tanto esa impresión como los tonos cálidos pueden presentarse en otras épocas del año y no son características exclusivas de la Luna del Cazador.

¿Cómo observar la Luna del Cazador en México?

Para disfrutarla a simple vista basta con elegir un sitio seguro donde edificios y árboles no bloqueen demasiado el cielo, además de revisar el pronóstico de nubosidad antes de salir. Una vista despejada hacia el horizonte será especialmente útil si quieres observarla mientras comienza a elevarse.

Si planeas fotografiarla junto con el paisaje, puedes buscar desde antes un encuadre con construcciones o vegetación y regresar al mismo punto durante la noche. También puedes comparar su apariencia al anochecer y unas horas después, cuando esté más alta.

La fecha que debes reservar en el centro de México es el domingo 25 de octubre, aunque las noches cercanas también ofrecerán una Luna de apariencia casi llena. Si una nube interrumpe la vista, el espectáculo no se habrá perdido por dejar pasar las 22:11 horas.