Guía para visitar Machu Picchu: costos, trucos y cómo comprar tus boletos

¿Tienes ganas de visitar Machu Picchu? Te contamos costos, cómo comprar los boletos y lo que debes saber antes de pisar tierras incas en tu viaje.

Hoy en día, Machu Picchu se encuentra protegido de manera estricta bajo un sofisticado sistema de conservación turística, límites de aforo diario rigurosos y rutas de un solo sentido que buscan proteger la integridad estructural de la llaqta (que significa "ciudad" en quechua).

Si pretendes llegar al país andino con la idea de improvisar tus accesos sobre la marcha, lo más probable es que termines viendo la montaña desde una cafetería en el pueblo de abajo, lamentando no haber hecho clic a tiempo.

Ponte tu sombrero de explorador y tus botas de montaña para planificar un viaje a esta maravilla del mundo, aquí está toda la información desde los esquemas de los nuevos circuitos hasta los secretos de transporte y los trucos que los operadores locales prefieren guardarse.

Boletos para visitar Machu Picchu Canva

Machu Picchu: ¿cuáles son los circuitos a recorrer?

Circuito panorámico: si tu sueño es obtener la clásica fotografía postal de Machu Picchu con las terrazas verdes en primer plano y la montaña Huayna Picchu al fondo, las rutas englobadas en el eje Panorámico son tus mejores aliadas. Estos recorridos no son aptos para quienes sufren de vértigo, pero premia a los valientes con una vista aérea absoluta de todo el cañón del río Vilcanota.

si tu sueño es obtener la clásica fotografía postal de Machu Picchu con las terrazas verdes en primer plano y la montaña Huayna Picchu al fondo, las rutas englobadas en el eje Panorámico son tus mejores aliadas. Estos recorridos no son aptos para quienes sufren de vértigo, pero premia a los valientes con una vista aérea absoluta de todo el cañón del río Vilcanota. Circuito clásico: este recorrido permite tomar la foto postal desde las terrazas intermedias y, posteriormente, te introduce de lleno en el sector urbano y religioso de la llaqta. Caminarás por la Plaza Principal y el Templo de las Tres Ventanas; sin embargo, estos boletos son los primeros en evaporarse de las plataformas en línea.

este recorrido permite tomar la foto postal desde las terrazas intermedias y, posteriormente, te introduce de lleno en el sector urbano y religioso de la llaqta. Caminarás por la Plaza Principal y el Templo de las Tres Ventanas; sin embargo, estos boletos son los primeros en evaporarse de las plataformas en línea. Circuito de la Realeza: este trayecto recorre las zonas inferiores de la ciudadela, pasando cerca del Templo del Cóndor y las fuentes de agua sagradas, y sirve como el punto de partida obligatorio para los ascensos verticales. Por aquí puedes acceder a la montaña Huayna Picchu (o Waynapicchu), la cumbre puntiaguda que aparece en el fondo de todas las fotos. Los cupos para esta montaña son extremadamente reducidos y exclusivos, agotándose a menudo con hasta cuatro meses de antelación.

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¿Cuánto cuestan los boletos para Machu Picchu?

Tarifas para turistas extranjeros:

Adultos en general: 60 dólares aproximadamente (1,040 pesos mexicanos) . Este boleto cubre los recorridos estándar de la ciudadela (como el Circuito Clásico o el Panorámico general).

Estudiantes Universitarios de pregrado (hasta los 25 años y con credencial vigente): 35 dólares (600 pesos mexicanos).

Menores de edad (niños y adolescentes de 3 a 17 años): 32 dólares (550 pesos mexicanos).

Tarifa para peruanos y comunidad andina (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia):

Adultos: 31 dólares aproximadamente (530 pesos mexicanos).

Estudiantes y menores de edad: 21 dólares aproximadamente (360 pesos mexicanos).

Toma en cuenta:

Al adquirir tu boleto, debes elegir exactamente qué rincones de Machu Picchu vas a recorrer y cada uno de los caminos tiene una duración máxima predeterminada (que suele oscilar entre una y cuatro horas).

y cada uno de los caminos tiene una duración máxima predeterminada (que suele oscilar entre una y cuatro horas). Si decides añadir los ascensos especializados a las cumbres, como Huayna Picchu o la Montaña Machu Picchu), el costo se incrementa, situándose alrededor de los 77 dólares para adultos extranjeros, 49 dólares para estudiantes; 46 y 34 dólares para adultos y estudiantes nacionales o de la comunidad andina respectivamente.

Los niños menores de 3 años ingresan de forma gratuita a todas las rutas de la ciudadela, pero es obligatorio que presenten su documento de identidad o pasaporte en la puerta de control para registrar su entrada.

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¿Cómo comprar tus boletos para Machu Picchu?

Ingresa al portal oficial tuboleto.cultura.pe y selecciona el circuito que deseas visitar, la ruta, fecha de visita, horario de ingreso y nacionalidad. Recuerda que no se permiten cambios de circuito una vez emitido el boleto. Se despliega la opción de compra de boletos: general, estudiante o menor de edad. Puedes comprar hasta 5 boletos por reserva; agrega al carrito. Deberás registrarte para crear un usuario y contraseña. Una vez listo, escribe los nombres, apellidos, número de pasaporte o documento de identidad y fecha de nacimiento de cada viajero de forma exacta. Para pagar, utiliza tarjetas de crédito o débito internacionales o plataformas digitales como PayPal para liquidar el monto total. El sistema te otorgará una ventana de tiempo limitada de pocos minutos para concretar el pago antes de liberar los espacios reservados automáticamente. Una vez confirmado el pago, recibirás un archivo en formato PDF en tu bandeja de entrada de correo electrónico. Descarga el documento en tu teléfono celular y, como recomendación de seguridad de los guías locales, imprime una copia física por si tu dispositivo te traiciona en la montaña.

¿Se puede comprar boleto para Machu Picchu en el lugar?

Sí; sin embargo, se reservan exactamente 1,000 boletos diarios para la venta presencial exclusiva en el pueblo de Aguas Calientes (oficialmente llamado Machupicchu Pueblo).

Debes dirigirte al Centro Cultural del pueblo con tu pasaporte original, hacer una fila durante el día para obtener un turno de compra y, por la tarde, se te permite adquirir el boleto para ingresar a la ciudadela al día siguiente.

Como tip extra, revisa constantemente la página web de tuboleto.cultura.pe ya que con frecuencia, las agencias de viajes cancelan reservas masivas en tiempo real, liberando cupos virtuales de forma inmediata.

Prepara tu visita a Machu Picchu con tu boleto en mano, la ruta establecida y los mejores tips para evitar el mal de altura. ¡Feliz viaje!