Cortar un árbol de Navidad natural cerca de la Ciudad de México representa una alternativa ecológica y sustentable cuando ocurre dentro de plantaciones forestales comerciales autorizadas por SEMARNAT, CONAFOR o PROBOSQUE. Estos espacios cultivan ejemplares específicamente para la temporada decembrina, frenan la tala clandestina y fortalecen la economía rural.

Acudir a ranchos silvícolas regulados evita el deterioro de bosques nativos, captura dióxido de carbono y detiene el avance de la mancha urbana. Además, garantiza procesos continuos de reforestación en las zonas montañosas que rodean el Valle de México y el Estado de México.

Bosque de los Árboles de Navidad

Ubicado en Amecameca, Estado de México, sobre el kilómetro 53.5 de la carretera federal México-Cuautla, Bosque de los Árboles de Navidad opera como una reserva sustentable de 500 hectáreas con vistas directas a los volcanes. Por cada ejemplar cortado, el personal planta diez árboles nuevos para asegurar la regeneración del entorno.

El bosque de los árboles de Navidad se encuentra en Amecameca. Foto de FB: Bosque de los árboles de Navidad

El recinto permite que los visitantes seleccionen y corten directamente su pino durante el recorrido. También ofrece bazar navideño, rutas de senderismo, áreas de pícnic y acceso para mascotas, operando exclusivamente con pagos en efectivo.

Árboles de Navidad La Poza del Indio

Situado en el kilómetro 12.5 de la carretera Picacho-Ajusco, en San Miguel Ajusco, alcaldía Tlalpan, La poza Del Indio trabaja bajo un esquema no maderable. Esta plantación favorece la recarga de mantos acuíferos y frena el crecimiento urbano al sur de la capital.

La poza del indio se encuentra en San Miguel Ajusco. Foto de FB: La poza del indio

Los asistentes disfrutan de recorridos guiados en compañía de taladores locales que asesoran durante todo el proceso de corte. El espacio complementa la experiencia familiar con venta de comida típica, granja interactiva, paseos a caballo y políticas pet-friendly.

Árboles de Navidad El Maninal

Localizado en las faldas del Ajusco, en Cerrada Pie del Maninal kilómetro 17.5 dentro de Santo Tomás Ajusco, El Maninal funciona como una zona de cultivo comunitario. Su producción regulada abarca tanto pinos tradicionales como ejemplares tipo vikingo navideño.

También en el Ajusco se encuentra El Maninal. Foto de FB: El Maninal

El equipo local brinda asesoría directa sobre los cuidados necesarios para mantener fresco el ejemplar en casa durante todo diciembre. Asimismo, el sitio cuenta con áreas diseñadas para fotografías familiares y un laberinto natural al aire libre.

Árboles de Navidad El Encinal

En Magdalena Petlacalco, también dentro de la demarcación Tlalpan, ofrece una alternativa cercana al sur de la CDMX. Este proyecto cultiva ejemplares frescos bajo estrictos esquemas regulados de aprovechamiento forestal sustentable.

El Encinal se encuentra ubicado en Tlalpan. Foto de FB: La poza del indio

Las familias seleccionan su árbol directamente en campo mediante recorridos tranquilos entre las áreas de cultivo. El lugar mantiene horarios amplios durante los fines de semana de noviembre y diciembre para facilitar la visita de los compradores capitalinos.

Consejos prácticos para una compra responsable

Antes de concluir la compra, revisa que el tronco porte la etiqueta oficial o cintillo de registro expedido por SEMARNAT o PROBOSQUE. Este distintivo certifica la procedencia legal del pino y comprueba su cultivo supervisado por autoridades ambientales.

Sigue los consejos de las autoridades para adquirir tu árbol de Navidad. Foto de FB: Bosque de los árboles de Navidad

Lleva suficiente dinero en efectivo y ropa térmica antes de viajar hacia las zonas altas del Ajusco o Amecameca. La mayoría de estos ranchos carecen de terminal bancaria y registran temperaturas bajas desde las primeras horas de la mañana.

Planea el reciclaje post-navidad desde el momento de adquirir tu ejemplar natural. Al terminar las celebraciones en enero, traslada el árbol seco a los centros de acopio de las alcaldías de la Ciudad de México o municipios mexiquenses para transformarlo en composta orgánica.