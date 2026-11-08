Festival navideño de Harry Potter en CDMX: habrá bodas mágicas, concursos y actividades gratuitas

Los seguidores de Harry Potter podrán disfrutar de una jornada inspirada en el mundo de Hogwarts durante diciembre. El encuentro tendrá entrada libre, concursos, rifas, venta de artículos temáticos y experiencias especiales con costo adicional.

La magia del universo creado por J.K. Rowling llegará a la Ciudad de México con una celebración navideña pensada para reunir a los fanáticos de la saga. Se trata del Festival de Magos, una propuesta organizada por ANIME FEST que ofrecerá distintas actividades relacionadas con las películas del famoso aprendiz de mago.

La convivencia estará dedicada a las cuatro casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. Por ello, los asistentes podrán sumergirse en una ambientación inspirada en la franquicia, participar en dinámicas y compartir su afición por la historia.

Aunque el acceso general será gratuito, algunas experiencias tendrán un precio independiente para quienes quieran vivir actividades especiales durante el festival.

Especial

¿Cuándo y dónde será el Festival de Magos de Harry Potter?

La celebración está programada para el sábado 5 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado sobre Calzada de Tlalpan, frente a la estación del Metro General Anaya.

Uno de los atractivos de esta edición será la variedad de actividades para los visitantes, desde concursos y ceremonias temáticas hasta rifas con más de 50 regalos que se realizarán a lo largo del encuentro.

Foto: Instagram aniimefestmx

¿Qué actividades habrá en el festival de Harry Potter?

El programa contempla distintas experiencias para quienes quieran convertirse en protagonistas de su propia aventura mágica. Entre ellas destaca el concurso de cosplay, en el que los participantes podrán mostrar sus mejores caracterizaciones inspiradas en personajes o elementos del universo de Hogwarts.

También se organizará un concurso de baile invernal, una dinámica que retoma como referencia el tradicional Baile de Navidad que aparece en Harry Potter y el cáliz de fuego.

Otra de las propuestas serán las llamadas bodas mágicas, una experiencia para quienes quieran compartir una ceremonia simbólica con su pareja o persona favorita. Esta actividad tendrá precios a partir de 650 pesos.

Foto: Instagram aniimefestmx

Por otra parte, quienes todavía no sepan a qué casa de Hogwarts pertenecen podrán participar en la dinámica del sombrero seleccionador, cuyo costo comenzará en 350 pesos.

De esta manera, el encuentro combinará actividades para disfrutar sin pagar una tarifa adicional con otras experiencias especiales que tendrán un precio propio.

Foto: Instagram aniimefestmx

Víctor Ugarte, voz de Harry Potter, estará en el festival

Uno de los invitados especiales será Víctor Ugarte, reconocido actor de doblaje que dio voz en español latino a Daniel Radcliffe en su interpretación de Harry Potter.

El artista tendrá una convivencia con los asistentes, que incluirá fotografías y firma de autógrafos. Sin embargo, esta actividad contará con un cupo limitado, por lo que se recomienda consultar previamente las condiciones para participar.

ANIME FEST habilitó sus redes sociales como medio de contacto para resolver dudas sobre esta convivencia, así como para proporcionar información relacionada con el acceso y los requisitos de la sesión especial.

Foto: Instagram aniimefestmx

¿Cómo participar en las actividades y rifas?

Además de los concursos de cosplay y baile, el Festival de Magos tendrá rifas con más de 50 regalos que se repartirán durante la jornada.

La organización también invita a los asistentes a llegar con anticipación para aprovechar las actividades desde el inicio y consultar las condiciones de las experiencias que tienen un costo adicional.

La recomendación es mantenerse pendientes de las redes sociales de ANIME FEST para conocer cualquier actualización sobre la programación y los detalles de participación.