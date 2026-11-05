Encendido de árboles navideños en CDMX 2026: fechas, sedes y personajes en plazas

Adiós Día de Muertos, hola, Navidad. Apenas se quitan las catrinas y las ofrendas y la temporada decembrina inicia en la Ciudad de México y sus alrededores este mismo fin de semana con el encendido de los tradicionales árboles navideños en distintos centros comerciales.

Múltiples centros comerciales ya han anunciado las fechas, mismas que iniciarán este fin de semana, el 6 de noviembre y seguirán, hasta ahora, con fechas confirmadas hasta el 13 de noviembre.

El encendido de los árboles navideños ha cambiado con el tiempo y ha dejado de ser un simple adorno para convertirse en una fecha especial que reúne a niños y grandes, con experiencias inmersivas, presencia de celebridades de televisión y hasta personajes de caricaturas. Sumado a esto, la colocación de los sets fotográficos con Santa Claus también comienzan.

Este año, los centros comerciales han avisado de la presencia de personajes como Bluey, El Gato con sombrero, los personajes de Snoopy, Shrek y los de Plaza Sesamo entre otros.

Calendario de encendido de árboles navideños en plazas comerciales

Estos son los centros comerciales en la Ciudad de México y Estado de México que ya informaron de la fecha de encendido de su árbol de Navidad.

Parque Delta: Viernes 6 de noviembre, 18:30 horas. (Cuenta con la presencia de Shrek) .

Viernes 6 de noviembre, 18:30 horas. . Galerías Coapa: Viernes 6 de noviembre, 19:00 horas. (Con la presencia del Grinch) .

Viernes 6 de noviembre, 19:00 horas. . Parque Tepeyac: Viernes 6 de noviembre, 18:30 horas. (Con la visita de los personajes de El Gato con Sombrero) .

Viernes 6 de noviembre, 18:30 horas. . Reforma 222: Viernes 6 de noviembre, 18:30 horas. (Espectáculo "El reino del Cascanueces") .

Viernes 6 de noviembre, 18:30 horas. . Galerías Perinorte: Viernes 6 de noviembre, 19:00 horas. (Meet & greet con los personajes de Bluey) .

Viernes 6 de noviembre, 19:00 horas. . Forum Buenavista: Sábado 7 de noviembre, 19:00 horas. (Experiencia temática inspirada en Jumanji) .

Sábado 7 de noviembre, 19:00 horas. . Manacar: Miércoles 11 de noviembre, 16:00 horas. (Con la presentación de Yordi Rosado, Pato Tello, Eduardo Capetillo Jr. y Sebastián Abarca) .

Miércoles 11 de noviembre, 16:00 horas. . Encuentro Oceanía: Jueves 12 de noviembre, 16:00 horas. (Espectáculo con Yordi Rosado, Pato Tello y tributo a Lara Campos) .

Jueves 12 de noviembre, 16:00 horas. . Perisur: Jueves 12 de noviembre, 19:00 horas. (Evento "Fantasía en el Granero") .

Jueves 12 de noviembre, 19:00 horas. . Galerías Insurgentes: Jueves 13 de noviembre, 19:00 horas. (Con la presencia y meet & greet con personajes de Peanuts).

El origen de la tradición de los árboles navideños en los centros comerciales

La costumbre de instalar árboles de Navidad monumentales en espacios comerciales tiene sus raíces a principios del siglo XX en Estados Unidos, consolidándose como un fenómeno global de la cultura popular urbana.

El hito más célebre ocurrió en 1931, en plena Gran Depresión, cuando los trabajadores de la construcción del Rockefeller Center en Nueva York levantaron un humilde pino decorado con guirnaldas hechas a mano para celebrar las fiestas.

Dos años más tarde, en 1933, la administración del complejo formalizó la ceremonia de iluminación del árbol, transformándola en un espectáculo anual masivo transmitido por televisión.

La creación de los centros comerciales hizo que esta tradición se llevara a esos espacios durante las décadas de los cincuenta y sesenta.