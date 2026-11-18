Si eres de los que cada Navidad intenta rescatar las series de luces del año pasado porque comprar unas nuevas puede salir caro, quizá llegó el momento de renovar la decoración. Si tus focos ya no prenden como antes o apenas iluminan unas cuantas partes del árbol, en el Centro Histórico de Ciudad de México hay calles donde puedes encontrar nuevas opciones a diferentes precios.

Y es que las series navideñas no solo llenan de color el árbol y los hogares, también forman parte de esos recuerdos familiares que vuelven cada diciembre. Desde las luces de colores hasta las clásicas blancas, hay opciones para darle un toque especial a tu casa sin gastar demasiado.

¿Dónde comprar series navideñas en el Centro Histórico de CDMX?

El Centro Histórico es uno de los lugares que cada temporada navideña reúne una gran variedad de artículos para decorar el hogar. Entre sus calles destacan Peña y Peña y Correo Mayor, dos opciones donde puedes encontrar luces y otros adornos para estas fiestas.

Peña y Peña es una de las calles donde los consumidores pueden encontrar una amplia variedad de productos, desde juguetes, artículos de belleza y regalos hasta papelería y adornos de temporada. Además, algunos establecimientos manejan precios de mayoreo y menudeo, por lo que puedes comparar opciones antes de comprar.

Por otro lado, Correo Mayor es otra de las calles comerciales más concurridas de la zona. Sus negocios ofrecen desde artículos de mercería y accesorios de moda hasta productos de temporada, entre ellos las luces navideñas que no pueden faltar en la decoración de diciembre.

¿Cómo llegar a Peña y Peña y Correo Mayor en Metro?

Si quieres visitar estas calles para comparar precios y encontrar las series navideñas que más te gusten, puedes llegar en transporte público.

La calle Peña y Peña se encuentra en una zona cercana a Manuel Doblado, Circunvalación y Eje 1 Norte. Una de las estaciones de Metro más cercanas es Tepito, desde donde puedes caminar aproximadamente cinco minutos.

Al recorrer sus establecimientos encontrarás distintas opciones de iluminación, desde cascadas de luces hasta series navideñas de diferentes estilos y precios.

En el caso de Correo Mayor, esta calle comienza en el cruce con República de Guatemala y se extiende hasta la zona de Izazaga. Para llegar, puedes utilizar la estación Pino Suárez, que conecta con las líneas 1 y 2 del Metro.

Series de luces para Navidad / Ilustrativa. Foto: Canva

Mercado de Jamaica: otro lugar para comprar luces y adornos navideños

Otra alternativa para encontrar artículos de temporada es el Mercado de Jamaica, un sitio que durante la época navideña reúne diferentes productos para decorar los hogares.

Aquí puedes encontrar desde árboles de Navidad hasta las tradicionales series de luces, además de otros adornos que ayudan a darle un ambiente festivo a cada espacio.

Series de luces para Navidad / Ilustrativa. Foto: Canva

Si estás buscando opciones para renovar tu decoración navideña sin gastar de más, este mercado también puede ser una alternativa para comparar productos y precios antes de llevarte tus favoritos.