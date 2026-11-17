El director M. Night Shyamalan confirmó su próxima visita a la Ciudad de México para encabezar una función especial de su nueva película, Nunca olvides que te quiero (Remain). El cineasta anunció la proyección mediante sus redes sociales y lanzó una convocatoria directa para invitar a sus seguidores capitalinos.

El realizador explicó que eligió la capital mexicana tras recibir miles de sugerencias de sus fanáticos en internet. La proyección ocurrirá la próxima semana, aunque la producción mantiene en reserva la fecha exacta y el complejo cinematográfico donde ocurrirá el evento.

Para obtener un pase, los interesados deben publicar un mensaje en redes sociales, etiquetar tanto a M. Night Shyamalan como a Warner Bros. Pictures México, e incluir el hashtag #NuncaOlvidesQueTeQuiero. El director aclaró que la dinámica aplica exclusivamente para residentes de la CDMX, pues la logística no contempla boletos de avión ni traslados.

La historia detrás de Nunca olvides que te quiero

Nunca olvides que te quiero funciona como un thriller romántico sobrenatural dirigido por M. Night Shyamalan y coescrito junto al reconocido novelista Nicholas Sparks. El proyecto fusiona el drama sentimental característico de Sparks con el suspenso y los elementos paranormales habituales en la filmografía del cineasta.

La trama sigue a Tate Gordon, interpretado por Jake Gyllenhaal, un arquitecto de Nueva York que atraviesa una severa depresión tras perder a su hermana y salir de una clínica psiquiátrica. Buscando estabilidad emocional, el protagonista viaja a un pequeño pueblo costero en Cape Cod para diseñar una casa de verano para su mejor amigo.

Jake Gyllenhaal protagonizará Nunca olvides que te quiero. Foto: Warner Bros

Durante su hospedaje en un antiguo bed and breakfast, Tate conoce a Wren, encarnada por Phoebe Dynevor, una enigmática joven que logra sacarlo de su aislamiento. Conforme ambos desarrollan una conexión profunda, el arquitecto descubre un secreto mortal oculto bajo la aparente calma del pueblo y comprende que Wren arrastra un misterio ligado a los límites entre la vida y la muerte.

Expectativa rumbo a su estreno en cines

El lanzamiento comercial de Nunca olvides que te quiero está programado para febrero de 2027, pero la misteriosa premisa del filme ya genera amplia conversación entre los cinéfilos. La colaboración creativa entre Shyamalan y Sparks representa una apuesta inédita dentro del género de suspenso y romance contemporáneo.

Jake Gyllenhaal estará rodeado de un gran elenco. Foto: Warner Bros

Tras la publicación del video oficial, cientos de usuarios en la Ciudad de México comenzaron a inundar las plataformas digitales con el hashtag oficial para asegurar su lugar en la sala. Esta función exclusiva permitirá al público mexicano disfrutar la cinta varios meses antes de su llegada oficial a la cartelera mundial.

M. Night Shyamalan mantiene un vínculo estrecho con la audiencia latinoamericana gracias a éxitos previos como Sexto sentido, Fragmentado y La trampa. Su regreso a territorio mexicano refuerza la estrategia promocional de Warner Bros. Pictures para posicionar este largometraje como uno de los estrenos más fuertes del próximo año.