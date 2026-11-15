Edomex despliega operativo con 3 mil policías para prevenir robos y fraudes durante el Buen Fin

Ante el incremento de compradores por el Buen Fin 2026, que se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre, el Gobierno del Estado de México puso en marcha un operativo de seguridad con cerca de 3 mil policías para prevenir robos, fraudes y otros delitos en centros comerciales, instituciones bancarias y cajeros automáticos.

La administración encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que el dispositivo de vigilancia se extenderá a los 125 municipios mexiquenses y contará con 354 vehículos oficiales, drones tácticos y binomios caninos y equinos.

A través de la Secretaría de Seguridad, las autoridades buscan reforzar la protección de los consumidores durante las jornadas de descuentos y compras, además de evitar que las familias sean víctimas de delitos al realizar pagos, retirar efectivo o adquirir productos por internet.

Como parte de las medidas preventivas, el gobierno estatal recomendó utilizar cajeros automáticos ubicados en lugares concurridos, evitar exhibir el dinero retirado y guardarlo antes de abandonar las instalaciones. También pidió no distraerse con el teléfono celular y mantenerse atentos al entorno.

En los establecimientos comerciales, se aconseja cuidar bolsos, carteras y teléfonos, evitar transportar grandes cantidades de efectivo e identificar al personal de seguridad para solicitar apoyo en caso necesario.

Para las compras con tarjeta bancaria, las autoridades recomendaron no perderla de vista durante las transacciones, proteger el Número de Identificación Personal (NIP) y privilegiar los pagos por proximidad.

En cuanto al comercio electrónico, exhortaron a utilizar plataformas y establecimientos conocidos, verificar que las direcciones correspondan a los sitios oficiales de las tiendas y evitar abrir enlaces de promociones enviados por remitentes desconocidos.

El Gobierno del Estado de México también invitó a la población a acercarse a la Policía Estatal si requiere asistencia durante sus compras.

Para reportar emergencias, los consumidores pueden comunicarse al 911, mientras que para realizar denuncias anónimas está disponible el número 089.