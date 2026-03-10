Coyoacán para primerizos: el manual definitivo para ser turista en este barrio

¿Qué hacer en Coyoacán? Te presentamos esta guía para principiantes para que disfrutes de este lugar donde el aroma del café recién tostado se mezcla con el de los churros calientes, creando una atmósfera que invita a la contemplación y al disfrute sin prisas.

Coyoacán no es simplemente una alcaldía de la CDMX; es un portal temporal donde el bullicio de la metrópoli se detiene frente a fachadas de colores vibrantes y calles empedradas que susurran historias de la época colonial.

Al caminar por sus plazas, uno entiende por qué personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera y León Trotsky eligieron este rincón como su refugio definitivo. Para quien visita la capital mexicana por primera vez, Coyoacán representa la esencia misma de un México moderno, pero con su toque antiguo y tradicional.

Es, sin duda, la parada obligada para entender la dualidad entre la tradición prehispánica y el legado virreinal. Explorar esta zona requiere más que un par de horas; exige curiosidad y calzado cómodo.

Desde la emblemática Fuente de los Coyotes hasta los rincones menos explorados de la calle Francisco Sosa, Coyoacán ofrece una paleta de experiencias que van desde lo profundamente intelectual en sus museos de clase mundial, hasta lo puramente sensorial en su mercado de antojos.

¿Qué hacer en Coyoacán? Canva

Guía para principiantes en Coyoacán

Al aire libre

La Fuente de los Coyotes

El Jardín Centenario es, quizás, el espacio más fotografiado de la zona. Su entrada principal está custodiada por una arcada de piedra del siglo XVI que formaba parte del atrio de la parroquia vecina.

En el centro de este jardín se encuentra la famosa Fuente de los Coyotes, una obra de bronce que rinde homenaje al nombre náhuatl del barrio (Coyohuacán). Es el lugar perfecto para sentarse en una banca, observar a los artistas callejeros, y simplemente dejar pasar el tiempo mientras disfrutas de un helado tradicional.

Jardín Hidalgo

Justo a un costado se extiende el Jardín Hidalgo, presidido por un elegante kiosco de hierro forjado que fue un regalo del gobierno de Porfirio Díaz. Esta plaza es el epicentro de las celebraciones cívicas y populares.

Aquí podrás ver la estatua de Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, y disfrutar de la arquitectura de la Casa Municipal, un edificio que, según la tradición, se asienta sobre lo que fue la residencia de Hernán Cortés tras la caída de Tenochtitlan.

Parroquia y Ex-Convento de San Juan Bautista

Dominando visualmente el Jardín Hidalgo se encuentra esta joya del barroco novohispano. Construida entre 1522 y 1552, la Parroquia de San Juan Bautista es uno de los templos más antiguos de la CDMX

Su interior es un espectáculo de retablos dorados y techos pintados que contrastan con la sobriedad de su fachada. Es un espacio de silencio y respeto que ofrece un respiro necesario del ajetreo exterior.

Francisco Sosa

Esta avenida de 450 años de antigüedad conecta el centro de Coyoacán con Avenida Universidad. Al caminar por ella, verás mansiones coloniales perfectamente conservadas, centros culturales y galerías. Es un recorrido silencioso y elegante donde cada puerta parece esconder un jardín secreto.

¿Qué hacer en Coyoacán? Canva

Museos imperdibles

La Caza Azul (Museo Frida Kahlo)

Ubicado en la calle de Londres 247, este inmueble fue el hogar donde nació, vivió y murió Frida Kahlo. Al cruzar sus muros de un azul intenso, entras directamente al universo íntimo de la artista. Podrás ver sus caballetes, su cama con el espejo en el techo, su colección de arte popular y algunos de sus vestidos más icónicos.

Las entradas se agotan con semanas de anticipación, así que es obligatorio comprarlas en línea antes de tu visita.

Museo Casa de León Trotsky

A pocas cuadras de la Casa Azul se encuentra el refugio del revolucionario ruso León Trotsky. La casa conserva los muebles originales, los libros y hasta los impactos de bala de los atentados que sufrió Trotsky.

Museo Anahuacalli

Diseñado por el propio Diego Rivera con piedra volcánica, este edificio parece un templo prehispánico moderno. Alberga la inmensa colección de piezas arqueológicas del muralista y ofrece una vista panorámica impresionante desde su parte superior.

Museo Nacional de las Intervenciones

Ubicado en el antiguo Ex-Convento de Churubusco, este museo narra los episodios en los que México tuvo que defender su soberanía frente a potencias extranjeras. Los jardines del convento son un oasis de paz, y la arquitectura del lugar, con sus pasillos de techos altos y huertos antiguos, te transportará al siglo XIX.

¿Qué hacer en Coyoacán? Canva

Gastronomía coyoacanense

Mercado de Coyoacán

Si buscas la experiencia más auténtica (y deliciosa), el Mercado de Coyoacán es tu destino. Es famoso mundialmente por sus tostadas; hay varios puestos que compiten por ser el mejor, pero todos ofrecen variedades que van desde la clásica tinga de pollo hasta opciones más aventuradas como pulpo o cochinita pibil.

No te olvides de: probar las quesadillas fritas y los jugos de frutas exóticas que se venden en los pasillos aledaños.

Café y churros

El establecimiento más emblemático es, sin duda, El Jarocho. No esperes mesas elegantes; aquí la tradición es comprar tu café de olla o un chocolate caliente y disfrutarlo de pie o sentado en una jardinera cercana.

Para acompañar, nada supera a los Churros de Coyoacán, rellenos de cajeta, chocolate o lechera, que se venden calientes y crujientes en diversos locales alrededor de la plaza principal.

¿Cómo llegar?

La estación de metro más cercana es Coyoacán (Línea 3), pero ten en cuenta que deberás caminar unos 15 a 20 minutos para llegar al centro histórico. Otra opción es la estación Viveros; también puedes llegar en taxi (incluyendo los de aplicación), solo considera que el tráfico por a zona es pesado.

Si viajas en turibús, el circuito sur tiene paradas clave en el centro de Coyoacán y cerca de los museos principales.

¿Cuándo es mejor visitar Coyoacán?

La mayoría de los museos cierran los lunes, así que planea tu visita de martes a domingo. Los fines de semana son los días de mayor vida y colorido, pero también de mayores multitudes. Si prefieres la tranquilidad, un miércoles o jueves por la mañana es ideal.

Ahora ya sabes qué puedes hacer en Coyoacán; permítete perder el rumbo y seguir el sonido y ajetreo de un barrio popular y tradicional en la CDMX.