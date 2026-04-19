Lluvia de meteoros 2026: ¿cómo fotografiarla solo con tu celular?

El cielo nocturno de 2026 nos tiene preparada una agenda astronómica envidiable y no hay nada que despierte más fascinación que una lluvia de meteoros. ¡Aprende cómo fotografiarla solo con tu celular!

Esos destellos fugaces, restos de cometas que cruzan nuestra atmósfera a velocidades de infarto, no solo son un deleite visual, sino el desafío perfecto para cualquier amante de la tecnología y la naturaleza.

Tradicionalmente, capturar estas "estrellas fugaces" era terreno exclusivo de fotógrafos profesionales con cámaras DSLR pesadas y lentes costosos, pero los tiempos han cambiado.

Ya sea que estés esperando las Líridas en abril, las famosas Perseidas en agosto o las intensas Gemínidas de diciembre, la pregunta ya no es si puedes tomar la foto con tu celular, sino cómo hacerlo con la calidad suficiente para que tus amigos de Instagram duden de si usaste un telescopio de la NASA.

¿Cómo fotografiar la lluvia de meteoros con tu celular? Canva

Accesorios necesarios para tu celular para fotografiar una lluvia de meteoros:

Trípode: no necesitas uno profesional de fibra de carbono; un pequeño trípode de viaje o un soporte tipo "pulpo" que se enganche a una rama o al techo de un auto será suficiente.

no necesitas uno profesional de fibra de carbono; un pequeño trípode de viaje o un soporte tipo "pulpo" que se enganche a una rama o al techo de un auto será suficiente. Limpieza de sensor: usa un paño de microfibra antes de empezar.

usa un paño de microfibra antes de empezar. Batería extra: asegúrate de llevar una batería externa (power bank) para no quedarte a oscuras a mitad de la lluvia.

¿Cómo fotografiar la lluvia de meteoros con tu celular? Canva

¿Cómo configurar tu celular para fotografiar una lluvia de meteoros?

En primer lugar, necesitas configurar tu celular en "Modo Pro" o "Manual" en Android, mientras que en iPhone podrías necesitar apps de terceros o usar el modo Noche avanzado para poder capturar la lluvia de meteoros.

Por otro lado, el ISO determina la sensibilidad del sensor a la luz. En la oscuridad total, podrías tener la tentación de subirlo al máximo (ISO 3200 o más), pero esto llenará tu foto de "granitos" o ruido. Lo ideal para una lluvia de meteoros es mantener un ISO entre 800 y 1600. Esto permite capturar el brillo del meteoro sin sacrificar la limpieza de la imagen.

Para capturar el rastro de un meteoro, necesitamos que el "ojo" del celular se quede abierto durante un tiempo. Se recomienda configurar la velocidad entre 15 y 30 segundos; como tip extra, si dejas el obturador abierto más de 30 segundos, las estrellas dejarán de ser puntos y se verán como pequeñas rayas debido a la rotación de la Tierra.

Debes cambiar el enfoque automático a Manual (M) y mover el deslizador hacia el icono de la montaña o "infinito". Una forma fácil de calibrar es enfocar la Luna o una estrella muy brillante antes de empezar a buscar los meteoros.

También puedes ajustar el balance de blancos para que el cielo se vea de un azul profundo y natural. Un valor entre 3500K y 4500K suele ser el punto ideal para la astrofotografía.

¿Cómo fotografiar la lluvia de meteoros con tu celular? Canva

Tips extra al momento de fotografiar la lluvia de meteoros: