¿Dónde ver la lluvia de estrellas Líridas?  Lugares cerca de CDMX que te encantarán

Este 21 y 22 de abril se podrá observar uno de los fenómenos astronómicos más bonitos del año: la lluvia de meteoros Líridas, un espectáculo natural que ilumina el cielo nocturno.

Si ya estás pensando en disfrutar este evento, aquí te dejamos algunos lugares cerca de la Ciudad de México donde podrás ver las estrellas de forma increíble.

¿Dónde se pueden ver las estrellas?

Para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas, lo ideal es alejarse de la contaminación lumínica de la ciudad. Puedes llevar telescopio o simplemente recostarte y mirar el cielo.

Si buscas opciones cercanas a la CDMX, estos destinos son perfectos para vivir la experiencia.

Malinalco que hay

Malinalco, en el Estado de México, es un Pueblo Mágico ideal para desconectarte y disfrutar de un cielo estrellado.

Sus calles coloridas, su zona arqueológica y su ambiente tranquilo lo convierten en un escenario perfecto para ver las Líridas.

Uno de sus principales atractivos es Mali Kualli, un complejo ecoturístico con hospedaje, comida y actividades culturales, donde puedes conectar con la naturaleza mientras observas las estrellas.

¿cómo llegar?

De acuerdo con su pagina oficial, para llegar puedes hacerlo desde la Terminal Poniente (Observatorio) la línea Autotransportes Flecha Roja anden 3 tiene salidas directas a Malinalco de lunes a viernes a las 16:20 pm. Sábados 8:30 am y 16:30 hrs y domingos a las 8:45 am.

Este autobús te llevará hasta el centro de Malinalco para que puedas disfrutar tu estancia en MaliKualli: Complejo Ecoturístico.

Xochicalco

Otra gran opción es Xochicalco, una zona arqueológica en el estado de Morelos, ideal para observar este fenómeno astronómico.

Se encuentra a unos 40 km de Cuernavaca y destaca por sus vistas abiertas del cielo. Si planeas visitarlo, revisa si hay visitas nocturnas, ya que son la mejor forma de disfrutar la lluvia de estrellas en este sitio.

Parque Nacional El Chico

https://lugares.inah.gob.mx/es/node/4307

Ubicado en Hidalgo, el Parque Nacional El Chico es una excelente opción para quienes buscan naturaleza y cielos despejados.

Además de observar estrellas, puedes hacer senderismo, ciclismo de montaña o incluso participar en recorridos nocturnos como el tour de puentes iluminados.

Huasca de Ocampo

Huasca de Ocampo, también en Hidalgo, fue el primer Pueblo Mágico de México y es perfecto para una escapada astronómica.

Aquí puedes combinar la observación de estrellas con gastronomía local, cultura y paisajes naturales únicos. Se ubica a unos 30 km de Pachuca y es ideal para disfrutar de una noche tranquila bajo el cielo.

Si quieres disfrutar la lluvia de estrellas de forma más especial, cualquiera de estos destinos es una gran opción.

Prepara una cobija, algo caliente para tomar y déjate sorprender por este espectáculo natural que solo ocurre una vez al año.