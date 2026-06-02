Dreame Technology presenta a Cristiano Ronaldo como nuevo Embajador Global de Marca

Dreame Technology, líder global en electrodomésticos innovadores y soluciones inteligentes para el hogar, anunció una histórica alianza global con la leyenda del futbol Cristiano Ronaldo. Esta colaboración representa un hito definitivo en la trayectoria de la compañía, uniendo a uno de los atletas más disciplinados del mundo con una marca definida por su búsqueda incansable de la perfección tecnológica y la máxima calidad.

Este nombramiento refleja la evolución y consolidación de Dreame como un referente global en innovación, fortaleciendo su presencia internacional y su liderazgo en el mercado prémium de tecnología para el hogar.

La alianza nace de una coincidencia de valores. En su respectivo campo, Cristiano Ronaldo se ha convertido en un ícono global gracias a su inquebrantable disciplina, perseverancia y compromiso. Estos mismos principios forman la base de la filosofía corporativa de Dreame: una visión a largo plazo, liderazgo tecnológico y perfeccionamiento continuo de la experiencia del usuario.

Sobre esta colaboración, Cristiano Ronaldo comentó: "Siempre busco asociarme con marcas que compartan mi impulso por la excelencia y mi compromiso con el trabajo duro. Dreame es una marca que innova y ofrece un desempeño de primer nivel, haciendo la vida más fácil y mejor. Estoy emocionado de unirme a la familia Dreame y apoyar su misión de liderar el mercado global".

"Dreame to Win": redefiniendo el futuro de la vida inteligente

Desarrollado como el eje central de esta alianza, "Dreame to Win" representa la convergencia entre una mentalidad ganadora de clase mundial y la innovación avanzada, redefiniendo el smart living como una herramienta poderosa para impulsar a los usuarios a alcanzar la excelencia en su vida diaria.

"Esto es mucho más que un patrocinio; es una poderosa alianza entre un líder tecnológico y una figura deportiva de talla mundial", comentó Colm Chang, Global President of Dreame. "Reconocemos mutuamente nuestra fortaleza, visión y enfoque a largo plazo. El espíritu de disciplina y excelencia de Cristiano conecta profundamente con nuestra misión de liderar la industria e impactar al mundo a través de tecnología inteligente. Juntos, estamos comprometidos en llevar una experiencia de vida prémium y preparada para el futuro a hogares de todo el mundo".

A través de esta alianza global, Dreame integrará la imagen de Cristiano Ronaldo en sus distintas categorías de productos, combinando innovación y tecnología inteligente para inspirar a los usuarios a vivir, rendir y alcanzar sus metas con la filosofía "Dreame to Win".

La colaboración abarca todo el ecosistema inteligente de Dreame, incluyendo:

• Limpieza inteligente para interiores y exteriores.

• Grandes electrodomésticos inteligentes.

• Cuidado personal.

• Pequeños electrodomésticos de cocina.

"La dedicación de Dreame por romper límites a través de la innovación es algo en lo que realmente creemos", agregó Toni Xia , General Manager of Dreame Emerging Region. "Creemos en el poder de la disciplina y la tecnología para mejorar la vida de las personas. Esta alianza representa una oportunidad emocionante para demostrar cómo la tecnología prémium y una mentalidad ganadora pueden construir un mejor futuro para todos".