¿Llevar tus conciertos en el cuello? Upcycling, la tendencia de convertir experiencias en objetos

En un entorno dominado por lo digital y lo inmediato, donde los momentos se registran en historias que desaparecen en 24 horas, comienza a tomar fuerza una tendencia opuesta: la necesidad de volver físico lo vivido.

Conciertos, festivales y eventos masivos están dejando de ser experiencias que solo se recuerdan para convertirse en algo que también se puede tocar, guardar o portar. La lógica responde a un cambio en la relación con el consumo cultural: importa cómo se conserva ese momento.

De la experiencia al objeto

En ese contexto surge una pregunta: ¿por qué estamos viendo este tipo de iniciativas?

Parte de la respuesta está en la saturación digital. Fotografías, videos y publicaciones en redes sociales documentan los eventos, pero su permanencia es limitada. Frente a ello, los objetos físicos ofrecen algo distinto: duración, materialidad y una carga simbólica más estable.

Un ejemplo reciente proviene de la marca Dos Equis, que desarrolló una colección de joyería a partir de botellas utilizadas en un festival de música. Estas botellas fueron colocadas en una instalación que reaccionaba a las vibraciones del sonido y la interacción del público, para posteriormente ser transformadas en piezas de uso personal.

“Esta iniciativa surge de entender que los fans no solo coleccionan merch, souvenirs y objetos, lo que buscan es tener un recuerdo de las emociones que vivieron y demostrar que estuvieron ahí”, comentó Rafael Cárdenas, Brand Manager de Dos Equis

La afirmación apunta a una transformación clave: el recuerdo ya no es suficiente como memoria, también funciona como objeto de identidad.

Upcycling: del residuo al símbolo

Este tipo de propuestas también se conecta con otra tendencia en crecimiento: el upcycling, que consiste en reutilizar materiales existentes para darles un valor distinto, en muchos casos superior al original.

En lugar de desechar el vidrio de las botellas, este se trabaja y se integra en piezas de joyería. El material deja de ser un residuo industrial para convertirse en un objeto con valor estético y narrativo.

Desde la perspectiva de quienes participaron en su transformación, el proceso no solo implica técnica, sino reinterpretación.

“Nos inspiramos en algo especialmente poderoso: los momentos vividos a través de la música. Convertir ese tipo de recuerdos en piezas con valor simbólico fue parte central del proceso”, explicó Cesar A. Villegas CEO de Maestros Joyeros

El resultado no es únicamente un accesorio, sino un objeto que contiene una historia específica: un evento, un lugar y una experiencia colectiva.

El valor de “haber estado ahí”

Más allá del caso puntual, la tendencia revela un cambio en el comportamiento del consumidor. Existe una creciente necesidad de validar la experiencia, de demostrar participación en ciertos eventos o momentos culturales.

Antes, esta validación pasaba por objetos estándar como playeras o souvenirs. Hoy, la apuesta se desplaza hacia piezas más limitadas, con narrativa y, en algunos casos, con procesos de producción más cercanos a lo artesanal.

El objeto deja de ser solo un recuerdo para convertirse en una extensión de la experiencia. No se trata únicamente de adquirir algo, sino de conservar una parte de lo vivido en un formato tangible.