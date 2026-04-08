Síndrome de Cushing en perros: identifica síntomas y mejora su calidad de vida 

¿Sabías que el síndrome de Cushing también puede afectar a los perros? Identifica sus síntomas y mejora la calidad de vida de tu mascota. No es una simple "maña" de la vejez; es una batalla hormonal que afecta el metabolismo, el sistema inmune y la energía vital de quienes más queremos.

El síndrome de Cushing, conocido científicamente como hiperadrenocorticismo, es uno de los trastornos endocrinos más comunes en canes de edad avanzada. La razón es el cortisol, la “hormona del estrés”, la cual en niveles normales es un aliado increíble que ayuda a controlar el peso, combatir infecciones y regular el azúcar en sangre.

El problema surge cuando las glándulas suprarrenales, situadas justo encima de los riñones, producen esta sustancia en exceso de forma crónica. Este "baño" constante de esteroides naturales termina desgastando los órganos internos, debilitando la piel y transformando la apariencia física de nuestros compañeros de cuatro patas, a menudo de forma tan lenta que los dueños lo confunden con el paso inevitable de los años.

Entender el síndrome de Cushing es el primer paso para devolverle la chispa a tu mascota. Aunque el diagnóstico puede sonar aterrador y la enfermedad afecta múltiples sistemas, la medicina veterinaria moderna ha avanzado a pasos agigantados.

Con paciencia, amor y el tratamiento adecuado, un perro con Cushing puede seguir disfrutando de sus paseos, sus premios favoritos y, sobre todo, de muchos años más de mimos en el sofá.

Síndrome de Cushing en perros Canva

¿Qué es exactamente el síndrome de Cushing en perros?

El síndrome de Cushing ocurre cuando hay demasiado cortisol circulando por el cuerpo del perro. El nombre técnico, hiperadrenocorticismo, suena a trabalenguas, pero básicamente se divide en "hiper" (mucho) y "adrenocorticismo" (referente a la corteza de las glándulas adrenales).

Esta hormona es producida por las glándulas suprarrenales bajo las órdenes de una glándula maestra llamada pituitaria (o hipófisis), ubicada en la base del cerebro. Cuando este sistema de comunicación falla, la producción se desboca.

En dosis pequeñas, el cortisol es el superhéroe del cuerpo. Ayuda al perro a reaccionar ante el peligro y mantiene el equilibrio de la glucosa. Pero cuando el cuerpo está expuesto a niveles altos durante meses o años, se vuelve un villano que descompone proteínas musculares para convertirlas en azúcar, debilita las fibras de la piel y sobrecarga el trabajo del hígado.

Síndrome de Cushing en perros Canva

¿Por qué puede darle Cushing a tu perro?

Origen hipofisario: aproximadamente el 80% al 85% de los perros con Cushing sufren este tipo. Se debe a un pequeño tumor (generalmente benigno) en la glándula pituitaria. Este tumor envía señales constantes a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol sin descanso.

aproximadamente el 80% al 85% de los perros con Cushing sufren este tipo. Se debe a un pequeño tumor (generalmente benigno) en la glándula pituitaria. Este tumor envía señales constantes a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol sin descanso. Origen adrenal: el problema está directamente en las glándulas suprarrenales. Un tumor en una de ellas (o en ambas) produce la hormona de forma autónoma, ignorando por completo las órdenes del cerebro. Estos tumores pueden ser benignos o, en algunos casos, malignos.

Cushing iatrogénico: ocurre cuando un perro recibe dosis altas o prolongadas de esteroides (como la prednisona) para tratar alergias, problemas de piel o dolores articulares. El cuerpo detecta tanto esteroide externo que desarrolla los mismos síntomas que si lo fabricara él mismo.

¿Cómo detectar el síndrome de Cushing en perros?

Polidipsia y poliuria: es decir, tiene una sed insaciable y orina muchísimo. ¿Tu perro de repente empezó a hacerse pipí adentro de la casa cuando antes no lo hacía? ¿Bebe el agua de la regadera o de las macetas? Ojo ahí.

Polifagia: el perro parece que nunca está lleno y roba comida con una desesperación inusual.

"Panza de barril": el cortisol redistribuye la grasa hacia el abdomen y debilita los músculos abdominales. El resultado es un perro con patas delgadas y un abdomen muy abultado y colgante.

Problemas de piel y pelo: el pelo se vuelve opaco, se cae (especialmente en los costados de forma simétrica) y la piel se adelgaza tanto que casi se transparentan las venas. También pueden aparecer puntos negros o depósitos de calcio (calcinosis cutánea).

Jadeo excesivo: incluso cuando está en reposo o en un ambiente fresco, el perro jadea como si hubiera corrido un maratón.

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¿Cuáles son las razas que tienen más riesgo?

Aunque cualquier perro puede desarrollarlo, la genética juega un papel importante. Los "sospechosos comunes" suelen ser el poodle, perro salchicha, Boston terrier, boxer y el bichón frisé.

Sin embargo, los perros mestizos de edad avanzada también presentan una alta incidencia. La clave es la vigilancia después de los 7 u 8 años de edad.

¿Cómo se trata el síndrome de Cushing en perros?

La buena noticia es que el Cushing suele ser muy manejable. Aunque generalmente no se "cura" (a menos que sea iatrogénico o quirúrgico), se controla con éxito.

El tratamiento más común es con medicamento oral que ayuda a bloquear la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales, pero requiere de un monitoreo constante y ajustes de dosis.

Un perro con Cushing necesita una dieta de alta calidad, baja en grasas y controlada en fibra para ayudar al hígado y mantener un peso saludable. El ejercicio debe ser moderado; no queremos sobrecargar sus músculos debilitados ni su corazón.

Si tienes sospechas de que tu perro padece síndrome de Cushing, lo mejor es consultar al veterinario para que pueda diagnosticarlo y orientar a todos en el familia para un tratamiento en específico.