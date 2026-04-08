Caifanes cancela concierto en Centro Ceremonial Otomí; así puedes pedir reembolso

Caifanes hace unas semanas anunció un show muy importante en su carrera, el cual se realizaría en el Centro Ceremonial Otomí, sin embargo, esta mañana se dio a conocer que el concierto fue cancelado.

Fue a través de un comunicado que la promotora encargada de organizar el concierto de la banda de rock, compartió que el concierto que daría Caifanes este mes fue cancelado y también dio a conocer cómo los fans podrán recibir su reembolso.

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Caifanes cancela concierto en Centro Ceremonial Otomí

En el comunicado se dio a conocer que el concierto de Caifanes fue cancelado y compartieron algunos detalles de por qué no se realizará el show.

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“Apodaca Group, productora y promotora del concierto de CAIFANES programado para el 18 de abril de 2026 en el Centro Ceremonial Otomí, Temoaya, Estado de México, informa con profundo pesar la cancelación definitiva del evento por causas de fuerza mayor completamente ajenas a la voluntad de la empresa y del artista”.

Sin embargo, se explica en el comunicado que el evento sí contaba con una autorización por la CEPANAF (Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Gobierno del Estado de México), pero hasta hace unos días se les notificó que ya no era posible llevarse a cabo el show.

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"El pasado 27 de marzo, la propia CEPANAF nos notificó que ya no podía sostener la autorización previamente otorgada argumentando falta de seguridad pública, determinando que las condiciones actuales en la región no son las adecuadas para la realización del evento”.

Fans pueden pedir su reembolso

Par finalizar el comunicado, la empresa se disculpó con los fans de la banda y compartió que las personas que hayan adquirido boletos para el concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí pueden pedir un reembolso a través de la página de Eticket.

“A nuestros fans: Lo sentimos profundamente. Sabemos lo que este concierto significaba para ustedes y compartimos su decepción. Todos los boletos serán reembolsados en su totalidad (incluyendo cargos por servicio) a través de los canales oficiales de venta”.

Para poder pedir tu reembolso deberás entrar a la página de Eticket, que es la empresa que puso a la venta los boletos. Después dirigete a la parte de “Ayuda” o puedes acceder en esta página (https://ayuda.eticket.com.mx/hc/es-mx/requests/new) , colocar tus datos y pedir el reembolso.

PJG