“Mi valor nunca estuvo en las críticas”: Fátima Bosch reflexiona sobre su paso por Miss Universe

GUADALAJARA.— Hace casi un año que Fátima Bosch se coronó como Miss Universe México y, a poco más de un mes de entregar la corona a su sucesora, la tabasqueña recordó todo lo que ha vivido desde entonces e, incluso, compartió algunas experiencias que, desde niña, la marcaron para convertirse en la mujer que hoy es.

Fue en septiembre pasado que la joven de 26 años se coronó en Zapopan, Jalisco, y sucedió un momento incómodo cuando varias de sus compañeras no acudieron a felicitarla. Bosch afirmó que en la vida pasan cosas que te hacen crecer, madurar, aprender o desaprender y, al final del día, eso es lo importante.

“Creo que muchas cosas a lo largo de tu camino pueden suceder, pero la actitud que tú tienes ante eso es lo que te define, no lo que te pasa. Yo estoy muy feliz, muy en paz, muy concentrada trabajando por hacer cosas buenas con esta corona que sé que es lo que Dios quiere de mí y muy satisfactorio.

“Ya llevamos seis meses en los cuales se han cumplido todos los objetivos y metas que nos trazamos y vamos por más y en cuatro meses ya estaré entregando la corona de Miss Universe en Puerto Rico”, expresó la diseñadora de modas.

Intermoda

Fátima Bosch acudió ayer al stand de DecorArte, ubicado dentro de la edición 85 de Intermoda, empresa dedicada al arte religioso, principalmente, y que fue la encargada de realizar su corona de Miss Universe México: Citrino del Águila Real.

Durante una charla con algunos medios de comunicación y clientes de la marca, Fátima se dirigió a su “yo” de 17 años y recordó que siempre necesitaba ser perfeccionista y que le importaba mucho el qué dirían de ella; sentía que aunque se esforzara y cumpliera lo que se proponía, pensaba que podría haberlo hecho mejor.

“Cometí el error de darle el poder a los demás… aprendí que mi valor nunca estuvo en las críticas o los aplausos porque esas dos cosas… son algo efímero…

“Yo le diría (a la Fátima de 17 años) que se relaje, que disfrute, que es suficiente y no necesita llenarse de logros o hacer todo perfecto… el simple hecho de estar viva, de acertar y cometer errores ya mereces ser amada. Ése sería mi mensaje para todas las niñas que me están viendo: son valiosas, su pasado no las define y no es un impedimento para escribir una historia preciosa de lo que todavía puede ser su futuro”, exclamó.

dsadad intermoda

La nacida bajo el signo de Tauro compartió que las redes sociales son muy críticas, deshumanizan a todas las figuras públicas y exigen perfección, y consideró que vivimos en una sociedad que ha desvirtuado los valores y que muy pocas veces nos detenemos a pensar en otras personas.

Por ello, no se toma en serio todo lo que dicen de ella, ni lo bueno ni lo malo, pues “¿por qué le vas me a permitir a alguien que está comiéndose unos Cheetos en el sofá de su casa que te diga cuánto vales?”.

“Yo no he visto una persona exitosa que critique a otra exitosa. La gente bonita elogia a la que le parece atractiva, a la gente inteligente le interesa saber de la vida de los demás… de lo que habla una persona dice muchísimo de lo que tiene en su corazón. Si alguien se la pasa diciendo cosas que destruyen a los demás, quiere decir que por dentro está destruido y cuando hay alguien que se la pasa queriendo levantar a los demás, te puedes dar cuenta que esa persona es feliz y que tiene a Dios y cosas buenas en su corazón.”

Ahora que termine su reinado como Miss Universe, Fátima no se ve como actriz o modelo (u otras ofertas laborales que le han hecho), sino que quiere seguir alzando la voz a través de la filantropía y apoyar causas nobles. Para concluir, recordó una anécdota cuando tenía alrededor de 14 años, cuando “todo mundo” le decía que estaba bonita, le llevaban flores y serenatas y ella “se volcaba”.

Compartió que su mamá y abuela la sentaron y le dijeron: “Sí, estás bonita, pero lo más bonito que una persona puede tener es su corazón y su mente”.

“Tú vas a decidir si sólo quieres que la envoltura cuente o quieres que el dulce esté mejor que la envoltura y tenían muchísima razón, y me resonó tanto que a lo largo de los años me he dado cuenta que gente hermosa alrededor del mundo siempre va a haber, pero gente que cree impacto, tome su tiempo para hacer crecer su corazón… para mí, las personas más bellas que he visto en mi vida son las personas que ni siquiera saben que son bellas, cuando tú las miras te transmiten algo en los ojos, una paz, y un amor que esa persona más allá de cualquier estereotipo que la sociedad haya creado, es bellísima.”