Intermoda 85, impulso al talento mexicano; "no está peleado el glamour con el negocio"

En el ámbito de la moda, como en varios más, México es un semillero. Por ello, Intermoda seguirá apoyando a las diseñadoras y diseñadores mexicanos con un valor agregado a su trabajo, compartió Jaime Barba Hernández, el nuevo presidente de Intermoda.

Barba Hernández, quien tomó cargo de la presidencia hace un par de meses, charló con Excélsior sobre lo que tiene programado para la plataforma de moda y negocios más grande de Latinoamérica.

Uno de esos aspectos es continuar el desarrollo del espacio denominado Fashion Experience, ubicado en el primer piso de la Expo Guadalajara, Jalisco (donde se realiza Intermoda).

“Tuvo muchísimo éxito porque es una pasarela más pequeña, sin tanto reflector, y el visitante está pegado a las modelos. Fue una experiencia maravillosa y la verdad lo tomaron muy bien tanto los diseñadores como los presentes y ese tipo de proyectos los vamos a ir consolidando y a lo mejor lo vamos a hacer más grande”, compartió Barba.

Jaime Barba Hernández, presidente de Intermoda Cortesía: Intermoda

Entre los pilares que tiene bajo su mandato está el internacionalizar la marca, el impulso a la industria nacional y la evolución de la experiencia y generación de valor.

“Ayudar al diseñador mexicano con valor agregado, obviamente, no cualquiera. Siempre les he dicho que no traten de competir con lo de Oriente, nunca se le va a ganar en precio, le tenemos que ganar en valor y ese tipo de empresas son las que nosotros queremos, a través de la plataforma, manifestárselos y mostrarlas al mundo”, comentó.

Intermoda 2026 Rodolfo Monroy

La experiencia del visitante se ha convertido en el pilar fundamental y Barba Hernández desea que crezca a partir de su gestión, buscando que cada edición supere las expectativas mediante proyectos ya consolidados y nuevas propuestas sensoriales.

El enfoque no sólo reside en la exhibición comercial, sino en crear un entorno donde el aprendizaje y el networking ocurran de manera orgánica.

“La verdad es que las ferias en el mundo se están convirtiendo en experiencias. Obviamente el modelo de negocios ahí ahí va a estar siempre, ¿no?, pero yo, como visitante de una feria, me tengo que llevar algo, no nada más un negocio. Puede ser un conocimiento, una experiencia o una estancia en un lugar diferenciado”, subrayó.

Intermoda 85 Rodolfo Monroy

Intermoda, que se realiza en enero y julio de cada año, se ha convertido en un trampolín para jóvenes modistos y marcas emergentes, que con el tiempo se han consolidado en el mercado nacional y se expanden al internacional.

Por ello para Barba Hernández es fundamental que aprovechen que “tienen 26 mil probables clientes”.

“Muchas veces el glamour es importante, creo que es lo que más vende en cuanto a noticia, pero pues se te está olvidando que ahí tienes la oportunidad más clara de hacer negocio.

“Necesitamos cambiar esa percepción, no está peleado el glamour con el negocio, tienes que hacer negocio a fin de cuentas. Aprovecha la plataforma y creo que vamos en ese camino, estamos tratando de que la gente también nos voltee a ver en temas de moda, pero la moda aplicada al negocio”, concluyó.

Algunos diseñadores con pasarela presentes en Intermoda 85:

Jesús de la Garsa

Ary Villa.

Almah Blanca.

Peche

Delfina Prieto

Carlos Pineda

bgpa