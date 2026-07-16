¿El fin del "Made in Italy"? Chanel y Bulgari son investigadas por explotación laboral

El prestigioso sello "Made in Italy", considerado durante décadas un sinónimo de lujo, atraviesa uno de los mayores desafíos de su historia.

Una nueva investigación de la Fiscalía de Milán ha puesto bajo la lupa a algunas de las firmas de moda más importantes del mundo, entre ellas Chanel, Bulgari y Etro, por presuntamente beneficiarse de una red que habría sometido a trabajadores a condiciones laborales irregulares.

¿Por qué Chanel y Bulgari son investigadas en Italia?

Las autoridades italianas realizaron este jueves registros en las oficinas de once marcas de lujo como parte de una investigación que busca esclarecer si los proveedores contratados por estas empresas recurrieron a talleres donde existían prácticas de explotación laboral.

La Fiscalía de Milán puso bajo la lupa a algunas de las marcas más prestigiosas del mundo. IG

Además de Chanel, Bulgari y Etro, entre las firmas señaladas también figuran Brunello Cucinelli, Moncler, Stefano Ricci, Goyard Italia, Jacob Cohen Company, Owenscorp Italia, Brandart y F.Vl.

La investigación está encabezada por el fiscal de Milán, Paolo Storari, quien desde hace varios años ha impulsado diversas pesquisas relacionadas con las condiciones de trabajo dentro de la industria del lujo italiana.

¿Qué marcas de lujo han sido investigadas por explotación laboral?

Las pesquisas no surgieron de la noche a la mañana. Desde finales de 2025, la fiscalía amplió las investigaciones a numerosas marcas internacionales tras detectar posibles irregularidades en talleres que elaboraban bolsos, ropa y accesorios para algunas de las firmas más exclusivas del mercado.

Las autoridades buscan determinar si las empresas supervisaron adecuadamente a sus proveedores. IG

Entre las empresas que anteriormente también fueron requeridas para entregar documentación se encuentran Prada, Versace, Gucci, Yves Saint Laurent, Givenchy, Dolce & Gabbana, Ferragamo, Missoni, Pinko, Off-White, Coccinelle, Adidas y Alexander McQueen Italia.

Marcas como Dior, una filial de Armani, Tod's, Alviero Martini y Loro Piana también enfrentaron investigaciones similares relacionadas con su cadena de suministro. En algunos casos, las compañías fueron colocadas temporalmente bajo administración judicial para reforzar los mecanismos de supervisión sobre sus proveedores antes de recuperar la gestión normal de sus operaciones.

Aunque muchas de estas compañías no enfrentan cargos penales y conservan la presunción de inocencia, las autoridades buscan conocer con detalle cómo supervisan a sus proveedores, qué auditorías realizan y qué mecanismos utilizan para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.

El escándalo ha reabierto el debate sobre la transparencia, la responsabilidad empresarial y las condiciones laborales dentro de la industria global del lujo. AFP

Así operaban los talleres señalados por explotación laboral

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores son las condiciones detectadas en algunos talleres textiles ubicados en Italia y operados por ciudadanos chinos.

De acuerdo con la investigación, varios empleados trabajaban durante jornadas extenuantes con salarios muy bajos y, en algunos casos, incluso dormían dentro de las propias fábricas donde confeccionaban prendas y accesorios que posteriormente eran comercializados como productos de lujo con precios que alcanzan miles de euros.

El caso vuelve a cuestionar los procesos de fabricación detrás de bolsos, prendas y accesorios de alta gama. IG

La legislación italiana establece que las empresas pueden ser consideradas responsables si no ejercen un control adecuado sobre los proveedores autorizados que participan en la fabricación de sus productos, incluso cuando las irregularidades ocurren fuera de sus instalaciones directas.

¿Puede desaparecer el prestigio del sello "Made in Italy"?

El escándalo también ha reavivado una discusión que lleva años presente en la industria: ¿qué significa realmente la etiqueta 'Made in Italy'?

Aunque para millones de consumidores representa calidad, tradición y manufactura artesanal, especialistas señalan que muchas veces buena parte del proceso de producción se realiza mediante empresas subcontratadas, mientras que únicamente las etapas finales de ensamblaje o acabado ocurren en territorio italiano, lo que permite utilizar legalmente esa denominación.

Las marcas involucradas deberán demostrar que cuentan con mecanismos efectivos para garantizar una producción ética. IG

Las organizaciones defensoras de los derechos laborales llevan décadas denunciando que detrás del glamour de las grandes pasarelas pueden existir condiciones precarias para quienes confeccionan las prendas.

Ante el impacto mediático del caso, el gobierno italiano ha defendido la reputación de su industria. El ministro de Industria y del 'Made in Italy', Adolfo Urso, aseguró anteriormente que el prestigio de este sello está siendo objeto de ataques, aunque también ha insistido en la necesidad de fortalecer los controles para proteger tanto a los trabajadores como a la imagen del sector.

Mientras continúan las investigaciones, las marcas involucradas deberán entregar información sobre sus procesos internos y demostrar que cuentan con mecanismos eficaces para vigilar toda su cadena de suministro.

El desenlace del caso podría convertirse en un punto de inflexión para una industria que ha construido gran parte de su prestigio sobre la promesa de calidad, exclusividad y producción responsable.