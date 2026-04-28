Segob y Cruz Roja Mexicana suman esfuerzos por la colecta nacional 2026

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezó una reunión de trabajo con la directiva de la Cruz Roja Mexicana para fortalecer la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía.

En la mesa de trabajo participaron los subsecretarios César Yáñez Centeno y Arturo Medina Padilla, reforzando el respaldo de la dependencia a la institución. Foto: X

El encuentro, realizado en las oficinas de Bucareli, se dio en el marco del inicio de la Colecta Anual 2026 bajo el lema "Esto que ves, lo hacemos juntos", con el fin de incentivar la participación del sector público en esta causa humanitaria.

A través de sus redes sociales la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez informó que se reunió con el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero Le Duc.

"Un gusto recibir en la @SEGOB_mx al presidente de la @CruzRoja_MX, Eduardo de Agüero Le Duc, así como al vicepresidente @GabrielSabaD, al consejero nacional de esta institución, Fernando Suinaga, y al coordinador Nacional de Socorros y Desastres, José Antonio Venta, para trabajar juntos en acciones que beneficien al pueblo de #México" publicó Rodríguez Velázquez en su cuenta de la red social X.

El subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera así como el subsecretario de derechos humanos, Arturo Medina Padilla también participaron en la reunión organizada para invitar al personal de la secretaría a sumarse a este esfuerzo que se traduce en la compra de equipos médicos, mantenimiento de unidades e insumos para brindar los primeros auxilios a las personas que requieran la intervención de la Cruz Roja Mexicana.