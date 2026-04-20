Evelyn Salgado da banderazo a la Colecta Anual de la Cruz Roja 2026 en Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda dio el banderazo de salida a la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, institución que se hace presente siempre en momentos de emergencia.

Desde la capital del estado y en compañía del presidente nacional de la Cruz Roja, Eduardo de Agüero Le Duc, la gobernadora invitó a la población a formar parte de este esfuerzo para salvar vidas.

Sobre todo porque el pueblo de Guerrero conoce bien lo que es enfrentar situaciones de riesgo y cómo responder de manera empática cuando más se necesita.

“Corresponde sumarnos a esta gran colecta como garantía de que puedan seguir ayudando cuando más los necesitemos” expresó Salgado Pineda en el arranque de la colecta.

Reconoció que “la Cruz Roja ha sido durante décadas una luz de esperanza a nivel mundial, ejemplo de solidaridad y compromiso con la vida, especialmente en situaciones de emergencia como en Acapulco durante los desastres naturales que han impactado a la entidad”.

En su mensaje, también subrayó la labor de los socorristas de la Cruz Roja Mexicana .

Dijo que realizan su labor con valentía y profesionalismo.

En seguida, bajo el lema “Gracias a tu donativo, esto es lo que hacemos ”, la gobernadora procedió a dar su donativo.

En su momento, el presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero Le Duc reconoció el apoyo de los gobiernos socialmente responsables como el de Guerrero, a fin de apoyar a los que menos tienen.

"Arranca la colecta anual que es de lo que vive esta institución, de los donativos y recursos que se reciben de la gente que nos dona. Desde los funcionarios, la sociedad civil, y gracias a eso seguiremos atendiendo a este gran estado con mucha resiliencia", detalló Eduardo de Agüero.

A la ceremonia del arranque por la colecta anual acudieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán así como la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega y el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera..

Los mandos de la Octava Región Naval y la Novena Región Militar así como integrantes del gabinete estatal, también acudieron a la ceremonia y realizaron sus aportaciones en la urna oficial de la Cruz Roja Mexicana en Guerrero.