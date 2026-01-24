Cruz Roja envía 75 toneladas de ayuda a rarámuris en la Sierra Tarahumara

La Cruz Roja Mexicana desplegó una operación humanitaria en la Sierra Tarahumara para apoyar a comunidades rarámuri que enfrentan temperaturas extremas, que en algunas zonas llegan hasta 15 grados centígrados bajo cero.

Esta acción forma parte del programa de la Cruz Roja Mexicana conocido como Plan Invernal, que este año cumple 27 años brindando apoyo a distintas regiones durante la temporada de frío.

En este marco, se entregaron 75 toneladas de ayuda humanitaria en la Sierra Tarahumara, integradas por 48 toneladas de alimentos que representan 3 mil despensas y 27 toneladas de papa en 3 mil costales.

La comunidad de Corareachi y Mesa del Sombrero, municipio de Urique, fueron los puntos de encuentro para reunir a 27 comunidades de los municipios de Batopilas, Guachochi y Urique en donde se entregó el alimento. Asimismo, se distribuyeron mil cobijas, juguetes y artículos escolares para niñas y niños de la región.

Durante la entrega, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, se dirigió a las más de 3 mil personas que acudieron a una escuela pública del municipio para expresarles el respaldo y apoyo de la institución.

Señaló que estos alimentos representan una muestra del compromiso permanente con las comunidades que más lo necesitan y destacó que, durante 27 años, la Cruz Roja Mexicana ha llegado de manera constante a brindar ayuda humanitaria.

Esta operación fue posible gracias a la participación de más de 50 voluntarios provenientes de diversas delegaciones de la Cruz Roja del estado de Chihuahua.

Además, la Cruz Roja cuenta con alrededor de 20 voluntarios rarámuri, quienes actúan como líderes comunitarios, facilitando una comunicación cercana y culturalmente pertinente, al tiempo que promueven la capacitación en primeros auxilios y prevención dentro de sus propias comunidades.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la Cruz Roja Mexicana por proteger la vida y la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad, llevando ayuda a donde más se necesita, incluso en las condiciones más adversas.