¿Harto de los pinacates? No los mates: conoce cómo ayudan al ecosistema y cómo ahuyentarlos

La aparición de pinacates en el jardín o entre las macetas puede resultar molesta, sobre todo cuando se reúnen varios de estos escarabajos negros cerca de casa. Aunque su presencia no significa necesariamente que las plantas estén en peligro, es posible tomar algunas medidas para reducir su presencia sin recurrir de inmediato a productos químicos.

Cuando se sienten amenazados, los pinacates pueden liberar una sustancia de olor fuerte y desagradable que funciona como mecanismo de defensa. Este líquido puede resultar molesto por su aroma persistente, especialmente cuando hay varios. Por ello, se recomienda evitar aplastarlos o manipularlos directamente.

Estos insectos suelen alimentarse de materia orgánica en descomposición y pueden contribuir al equilibrio del ecosistema. Por ello, antes de intentar eliminarlos, conviene identificar qué los atrae y buscar alternativas para alejarlos o reubicarlos con cuidado.

Foto: Facebook Academia Multidisciplinaria de Agronomía UAZ

¿Qué atrae a los pinacates a las plantas?

Los pinacates son escarabajos que suelen encontrarse en zonas secas y arenosas. Su presencia cerca de las viviendas puede aumentar cuando buscan alimento o refugio, y es común observarlos en jardines, patios y macetas.

La acumulación de hojas secas, restos vegetales y otros materiales orgánicos puede favorecer su presencia. La humedad también puede influir en los lugares que frecuentan, por lo que mantener el jardín limpio y retirar los residuos ayuda a reducir los sitios que les sirven de alimento.

Aunque generalmente no se alimentan de plantas vivas de manera predominante, sus hábitos pueden variar según la especie y la etapa de desarrollo. Por eso, si notas daños en las hojas o raíces, es importante identificar al insecto antes de aplicar un tratamiento.

Foto: Facebook Huitzuco

¿Cómo ahuyentar a los pinacates de las plantas con remedios caseros?

Existen algunas alternativas caseras que puedes probar para mantener a estos escarabajos lejos de tus macetas. Sin embargo, su efectividad puede variar y no todos los métodos cuentan con evidencia suficiente para asegurar que funcionen.

Ajo y chile

El ajo y el chile se utilizan en algunas preparaciones caseras para intentar repeler insectos por su olor y sus compuestos irritantes.

Para preparar una mezcla, puedes triturar una pequeña cantidad de ajo y chile en agua, dejarla reposar y después colarla. Antes de aplicarla, prueba una cantidad mínima en una hoja y espera para comprobar que no cause daños.

Evita rociar la preparación directamente sobre flores delicadas o plantas sensibles, y mantenla lejos de los ojos y del alcance de niños y mascotas. Esta mezcla no garantiza que los pinacates desaparezcan.

Aceites esenciales de menta o eucalipto

Los aromas intensos de algunas plantas se utilizan como posibles repelentes naturales.

Si decides utilizarlos, no los apliques concentrados sobre las hojas ni directamente sobre los insectos, pues pueden causar irritación o dañar las plantas. También es importante evitar que las mascotas entren en contacto con estos productos.

¿Qué otras medidas ayudan a evitar los pinacates en el jardín?

Además de probar métodos para alejarlos, modificar las condiciones del jardín puede ayudar a que los pinacates encuentren menos alimento y refugio.

Retira hojas secas y restos de poda: evita que se acumulen materiales orgánicos junto a las macetas.

Limpia el área de las plantas: recoge frutos caídos y restos de comida que puedan atraer insectos.

Revisa el riego: procura regar por la mañana cuando sea adecuado para las necesidades de tus plantas, sin dejar el sustrato excesivamente húmedo.

Inspecciona las macetas: revisa debajo de ellas y en los rincones donde puedan refugiarse.

Reubícalos con cuidado: si encuentras algunos ejemplares, puedes recogerlos con un recipiente y trasladarlos a un sitio apropiado, lejos de la vivienda.

Estas medidas también permiten conservar a los escarabajos que cumplen funciones ecológicas importantes, como el aprovechamiento de materia orgánica y el control de algunos organismos.

¿Cómo evitar que los pinacates entren a tu casa?

Si además de aparecer en tus plantas los encuentras dentro de la vivienda, conviene revisar los puntos por donde podrían ingresar.

Coloca mosquiteros en puertas y ventanas, sella grietas y rendijas, y procura mantener limpios la cocina y el comedor. También puedes reducir la iluminación exterior que permanece encendida durante la noche, pues algunas especies de escarabajos se sienten atraídas por las luces artificiales.

Si observas muchos ejemplares de manera recurrente, identifica por dónde entran y elimina los posibles focos de atracción. Cuando la presencia sea persistente, puedes consultar a un especialista en control de plagas para determinar qué medida resulta más adecuada.

Foto: Facebook Enrique Estrada y su Gente

¿Los pinacates son peligrosos para las personas?

En general, los pinacates no se consideran una amenaza importante para la salud humana. Sin embargo, cuando se sienten amenazados pueden liberar una sustancia de olor desagradable como mecanismo de defensa.

Por esta razón, es mejor no aplastarlos ni manipularlos directamente. Si encuentras uno en casa o en el jardín, utiliza un recipiente para retirarlo con cuidado y evita el contacto con la sustancia que pueda secretar.

Aunque muchas personas prefieren mantenerlos lejos de sus hogares, estos escarabajos pueden desempeñar funciones importantes en la naturaleza. Algunas especies ayudan a descomponer restos orgánicos y otras se alimentan de determinados insectos, por lo que contribuyen a los procesos naturales del suelo.

Por ello, si aparecen en el jardín, lo recomendable es evitar eliminarlos sin necesidad. Mantener el espacio limpio, reducir los sitios que les sirven de refugio y reubicarlos cuando sea posible son alternativas para convivir con ellos sin recurrir a medidas agresivas.