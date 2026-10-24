Mariposas Monarca cada vez más cerca de sus santuarios en Edomex y Michoacán

La Mariposa Monarca (Danaus plexippus), se encuentra a escasos 80 kilómetros de llegar a sus santuarios de hibernación y apareamiento en los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán.

De acuerdo con el Programa Correo Real de la Asociación Civil Profauna, desde el jueves hay reportes de avistamientos de monarcas en Acámbaro, Guanajuato, específicamente en el Cerro del Chivo.

Los ejemplares fueron observados alimentándose en plantas de lantana silvestre (Lantana camara) y huizache (Vachellia farnesiana).

Las mariposas Monarca vuelan en dirección al suroeste, impulsadas por las corrientes de viento de hasta 17 kilómetros por hora, a una altura de entre 1.5 y dos metros.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, informó que la apertura oficial de los santuarios será el viernes 20 de noviembre.

Como todos los años, se pide a los visitantes que respeten el Código de Conducta del Turista Responsable:

Sigo las indicaciones e instrucciones de los guías locales.

Durante mi recorrido recorro los senderos establecidos.

No introduzco alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego ni mascotas.

No me llevo plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento que forma parte del bosque.

No fumo, ni enciendo fogatas.

Respeto los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca.

Permanezco en silencio durante mi estancia en el santuario.

No uso flash para tomar fotografías.

No molesto, no tomo, ni me llevo mariposas Monarca.