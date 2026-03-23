La Cajita Feliz de Super Mario Galaxy está lista para llegar a México y ya comenzó a generar expectativa entre fans del videojuego y coleccionistas.

Y es que la nueva apuesta de McDonald’s México se alinea con uno de los estrenos más esperados del entretenimiento, apostando por una colaboración que mezcla nostalgia, cine y cultura pop.

Cuándo y cómo llegará a México la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy

La Cajita Feliz de Super Mario Galaxy estará disponible en México a partir del 24 de marzo de 2026, marcando el arranque oficial de la campaña en el país.

La distribución será a nivel nacional, aunque dependerá directamente del inventario en cada sucursal.

Este lanzamiento forma parte de una estrategia escalonada en Latinoamérica. Mientras en algunos países ya comenzó a circular, en otros, como Estados Unidos, la promoción arrancará días después.

¿Habrá Cajita Feliz de Super Mario Galaxy en McDonald’s? Esto es lo que se sabe Captura de Pantalla

Así serán los juguetes de la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy

Uno de los mayores atractivos de la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy es su colección de figuras. A nivel internacional se habla de hasta 12 modelos, aunque en México se espera una selección cercana a los 10 personajes.

Entre los más buscados destacan Mario, Luigi, la Princesa Peach, Yoshi, Bowser y Rosalina, todos con diseños inspirados en el universo de Super Mario Galaxy.

Los juguetes no solo funcionan como piezas coleccionables, también forman parte de una estrategia que incentiva la recompra. Es decir, muchos consumidores buscarán completar la colección, lo que suele disparar la demanda en los primeros días.

Más allá del juguete: la apuesta digital

Esta nueva campaña no se limita a lo físico. La promoción de McDonald’s incorpora elementos digitales que amplían la experiencia.

Algunos empaques incluirán códigos QR que permitirán acceder a contenido interactivo, como minijuegos o dinámicas inspiradas en el mundo de Mario Bros.

Por qué esta Cajita Feliz está generando tanto ruido

El éxito anticipado de la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy no es casualidad. La franquicia sigue siendo una de las más reconocidas a nivel mundial, con una base de fans que abarca varias generaciones.

Además, el factor coleccionable, sumado a la disponibilidad limitada, suele provocar que estos productos se agoten rápidamente en ciertos puntos de venta.

A esto se suma el momento clave: el lanzamiento ocurre justo antes del estreno de la película, lo que multiplica la conversación en redes sociales y mantiene el tema en tendencia.

¿Habrá Cajita Feliz de Super Mario Galaxy en McDonald’s? Esto es lo que se sabe Europa Press

Una alianza con historia entre marcas

La relación entre McDonald’s y Nintendo no es reciente. Desde los años noventa, ambas compañías han trabajado juntas en distintas campañas, aprovechando el alcance global de sus marcas.

Sin embargo, el enfoque actual es mucho más ambicioso. Ya no se trata solo de incluir personajes populares en la Cajita Feliz, sino de integrarlos en una narrativa que conecta con lanzamientos cinematográficos, videojuegos y tendencias digitales.

En este caso, la promoción también sirve como impulso para la nueva película de la franquicia, cuyo estreno está programado para inicios de abril.

Con la llegada de esta promoción, McDonald’s México vuelve a apostar por una fórmula que combina entretenimiento y consumo, mientras los fans ya se preparan para conseguir cada figura antes de que desaparezca de los mostradores.