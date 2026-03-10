Esto cuesta la palomera de Yoshi de la película de Super Mario Galaxy

Con el estreno de la película de Super Mario Galaxy, ya se filtraron las fotos de la palomera de Yoshi, y también, el precio. A continuación, te decimos fechas, costos y todos los detalles.

¿Cuánto costará la palomera de Yoshi de la película de Mario Galaxy?

Aún no hay precio oficial, y de acuerdo a las filtraciones, la palomera de Yoshi de la película de Mario Galaxy costaría 1,249 pesos.

Según lo que muestran las redes sociales, la palomera de Yoshi se vendería por medio de Cinépolis.

¿Cuándo sale a la venta la palomera de Yoshi de la película de Super Mario Galaxy?

Cinépolis no ha dado a conocer más detalles sobre la fecha en que la palomera de Yoshi saldrá a la venta. Sólo ha confirmado que sí tendrán este producto.

Las preventas de boletos para la película de Super Mario Galaxy comenzaron este 10 de marzo, tanto para Cinépolis como para Cinemex.

En el caso de Cinemex, dio a conocer que entregará postales o boletos especiales, a los que hagan la preventa con ellos.

Cinépolis publicó en redes sociales, que tendrán el vaso coleccionable de la película, un llavero y un menú especial para los espectadores, que se servirá en las funciones del 8 y 9 de abril.

¿Cuándo se estrena la película de Super Mario Galaxy?

La película de Super Mario Galaxy se estrenará este 1 de abril del 2026, en México y todo el mundo.

¿De qué trata la película de Super Mario Galaxy?

La película de Super Mario Galaxy está basada en el juego de Super Mario Galaxy del Nintendo Wii.

En el juego, la princesa Peach es raptada por Bowser, que llega en un platillo volador, para llevarse todo el castillo del Reino Champiñón.

Mario Bros trata de salvar a Peach, pero Bowser lo golpea y sale volando al espacio. En el espacio, cae en el observatorio de Rosalina, quien lo ayudará a recorrer los distintos planetas y galaxias, para encontrar a Bowser y rescatar a Peach.

Rosalina le otorga el poder de girar a Mario, que será su movimiento principal durante el juego, además de otras habilidades.

