¿Cómo llenar el Formato de Migración (FEM) digital para salir de México?

Si eres mexicano y has viajado al extranjero, seguro llenaste el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM). Pero, ¿sabías que hace poco se digitalizó y no tarda en desaparecer su versión física? Te decimos cómo llenar este formato de migración de forma digital.

Aunque prácticamente todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a salir del país de forma legal, para hacerlo no basta pagar tu boleto de avión. Es importante contar con algunos documentos y requisitos.

Los más conocidos son el pasaporte y la visa. El primero es el documento oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y que sirve como identificación fuera del territorio nacional, por lo que sin él no puedes abordar vuelos ni entrar a otros países.

En el caso de la visa, esta no es exclusiva de Estados Unidos de América, se trata de un documento oficial que emite un país para autorizar tu entrada, estancia o tránsito por un tiempo y motivo específicos.

Finalmente, un documento que pocos conocen es el Formato Estadístico para Mexicanos, también conocido como Formato de Migración, pese a que todos lo llenamos en el aeropuerto antes de abordar un vuelo internacional.

El FEM es tan importante como el pasaporte o la visa para salir de México Canva

¿Qué es el Formato de Migración (FEM) y para qué sirve?

El FEM es un es un documento oficial del Instituto Nacional de Migración que recopila información básica de los viajeros que entran o salen de México. Su objetivo es permitir a las autoridades migratorias llevar un control estadístico y de seguridad.

Los datos que recopila son muy sencillos, pues incluye tanto información personal (nombre completo, nacionalidad, número de pasaporte), como información referente a tu viaje (motivo, medio de transporte, número de vuelo, destino, tiempo que estarás fuera).

Con estos datos, las autoridades identifican a los viajeros y garantizan que cumplen con los requisitos legales para salir del país.

Por años, este documento se ha llenado a mano al llegar al aeropuerto y se entrega antes de subir al avión. Sin embargo, desde hace algunos meses comenzó su digitalización con el objetivo de simplificar el proceso y evitar las largas filas.

Además, también responde al objetivo de las autoridades de modernizar los procesos migratorios, una tendencia a nivel mundial.

Hasta finales del 2025, el FEM se llenaba de forma física Chat GPT

Paso a paso para llenar el FEM digital

Accede al portal oficial del Instituto Nacional de Migración y da clic en la sección Formato Estadístico para Mexicanos. Si tienes tu LlaveMX, puedes entrar con ella. También da la opción de crearla al momento para este y otros tramites federales, o simplemente, entrar sin Llave. Captura tus datos personales: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento. Da continuar. Captura los datos de tu pasaporte: número, país de expedición y fecha de vencimiento. Recuerda que para viajar al extranjero tu pasaporte debe tener, al menos, 6 meses de vigencia. Dale a continuar. Captura los datos de tu viaje: fecha de salida, país de destino final, residencia (mexicana o extranjera), tiempo de estancia en el extranjero, motivo del viaje, aeropuerto de salida, aerolínea y número de vuelo. Dale a continuar. Una vez completado el formulario, guarda y descarga tu comprobante digital. Es indispensable que lo hagas, pues deberás presentarlo al momento de abordar tu vuelo. podrás descargar un comprobante digital que deberás presentar en el aeropuerto.

Tip: es muy importante que antes de dar continuar en cada uno de los apartados, revises que tu información es correcta, especialmente en lo referente a tus datos y pasaporte. Los errores pueden generar inconvenientes en el control migratorio.

El cambio del formato físico al digital del FEM, comenzó a finales del 2025. Desde entonces se considera obligatorio realizar el trámite digital, aunque todavía es posible encontrar formatos físicos en los aeropuertos.

Sin embargo, ya que no se ha anunciado cuándo dejarán de estar disponibles las hojitas, es mejor comenzar a hacer el llenado digital.

¿Qué pasa si no lleno el FEM antes de salir del país?

Ya que, básicamente, el FEM o Formato de Migración es obligatorio, de no llenarlo no podrás salir del país, pues todas las aerolíneas lo solicitan, ya sea en formato físico o digital, antes de subirte a un vuelo internacional.

Por lo tanto, si no lo completas antes de llegar a la puerta del avión, esto ocasionará retrasos que podrían hacerte perder el vuelo.

Si tienes un viaje planeado al extranjero en los próximos días o meses, toma nota de cómo llenar el Formato de Migración (FEM) digital y evita inconvenientes en tu salida.

Asimismo, recuerda revisar los requisitos de entrada según el país que visitas, pues algunos piden seguro de viaje u otros requisitos sanitarios, además de visa para entrar.