¿Viajas con niños? Estos son los documentos obligatorios para no perder tu vuelo

Viajar en avión es una experiencia emocionante, pero cuando lo haces con niños, la planeación se vuelve clave. No solo se trata de hacer la maleta, también es fundamental tener en regla toda la documentación para evitar contratiempos en el aeropuerto.

Si estás por viajar con tus hijos, lo mejor es anticiparte: revisa sus papeles con tiempo y evita prisas de último momento. Aquí te explicamos qué documentos necesitas y todo lo que debes saber antes de volar con menores.

¿Qué edad pagan los niños en el avión?

Una de las dudas más comunes entre padres es cuándo los niños deben pagar asiento. En la mayoría de las aerolíneas, los menores a partir de los 2 años ya deben contar con su propio boleto y asiento.

Sin embargo, las políticas pueden variar según la aerolínea, por lo que se recomienda consultar directamente con la compañía antes de tu viaje para conocer costos, promociones o condiciones especiales al viajar con menores.

¿Qué documentos necesitas para viajar con niños en avión? Foto: Canva

¿Qué documentos piden en el aeropuerto para viajar con bebés?

Para viajar en avión con bebés menores de dos años, es indispensable contar con la siguiente documentación: Acta de nacimiento original expedida por el Registro Civil o pasaporte.

Si los padres viajan con recién nacidos (siete días de nacidos) y aún no disponen de los documentos mencionados, pueden presentar el Certificado de alumbramiento/nacimiento.

¿Qué documentos necesitas para viajar con niños en avión? Foto: Canva

¿Qué documentos piden a los niños para viajar en avión?

Si el viaje es nacional, dentro de la República Mexicana, los menores deben presentar al menos uno de estos documentos:

CURP

CURP Acta de nacimiento original

Credencial escolar con fotografía (sellada por una institución reconocida)

Pasaporte vigente

Estos documentos sirven para comprobar la identidad del menor durante el viaje.

¿Qué documentos necesitas para viajar con niños en avión? Foto: Canva

¿Qué necesita un niño para viajar a otro país?

Si viajas con menores de edad, ya sean de nacionalidad mexicana o con residencia legal en México, también debes considerar los siguientes documentos para ellos.

Pasaporte y visa del menor

Pasaporte y visa del menor Pasaporte y visa de los adultos

Formato SAM o carta notariada (con copias)

Para los menores de edad de otras nacionalidades o sin residencia legal en México, se requiere:

¿Qué documentos necesitas para viajar con niños en avión? Foto: Canva

Pasaporte y visa del menor

Pasaporte y visa del menor Pasaporte y visa de los adultos

Autorización de viaje de la aerolinea firmada por padres o tutrores legales

Copia de identificación oficial del padre madre o tutor que firma la autorización.

¿Cómo entretener a mi hijo en el avión?

Si decides llevar opciones para ayudar a distraer a tus hijos durante el vuelo, puedes llevar algunos artículos para su entretenimiento. Aunque cada aerolínea tiene sus propios lineamientos, generalmente se permite el uso de:

Juguetes pequeños, como rompecabezas.

Juguetes pequeños, como rompecabezas. Material didáctico (libros).

Tabletas con audífonos.

Aunque estos son los documentos más comunes, cada aerolínea puede tener requisitos específicos. Por eso, lo más recomendable es revisar con anticipación sus lineamientos y asegurarte de no olvidar ningún documento.

¿Qué documentos necesitas para viajar con niños en avión? Foto: Canva

Viajar preparado no solo te ahorra estrés, también garantiza un inicio de viaje mucho más tranquilo para ti y tu familia.