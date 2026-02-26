De Seúl al mundo: cuánto dinero aporta el K-pop a Corea del Sur (y por qué)

Si hay un fenómeno cultural que en las últimas dos décadas ha trascendido fronteras, modas y generaciones, ese es el K-pop. Su impacto ha sido tal que ahora es una de las fuentes principales en la economía de Corea del Sur, ¡conoce cuánto dinero aporta!

Lo que comenzó como un género musical coreano ha evolucionado hasta convertirse en una de las industrias culturales más influyentes del planeta, con millones de fans en todos los continentes, conciertos multitudinarios, marcas internacionales que se alinean con idols y una presencia digital imparable.

Su poder no solo reside en melodías pegajosas o coreografías perfectamente sincronizadas, sino también en el impacto económico que ha generado tanto en Asia como fuera de ella.

Aunque muchos lo perciben como un fenómeno de entretenimiento, el K-pop es también un motor económico para Corea del Sur, impulsando no solo ventas de música y merchandising, sino también turismo, exportaciones culturales, colaboraciones comerciales y una creciente industria de contenido global.

Desde ventas de álbumes hasta conciertos y productos licenciados, cada faceta del K-pop genera flujos de dinero que contribuyen al crecimiento del país.

¿Cuánto dinero aporta el K-pop a Corea del Sur? Canva

El impacto económico del K-pop en Corea del Sur

Una de las formas más directas en que el K-pop aporta dinero al país es a través de exportaciones culturales y ventas internacionales. La música, conciertos y productos relacionados con el género se venden y se consumen globalmente, lo que se traduce en ingresos que regresan a la economía surcoreana.

De acuerdo con estimaciones, el K-pop inyecta más de 10.000 millones de dólares anuales en la economía nacional, una cifra que engloba ventas de música, tours, licencias y mercancías.

Según el estudio “From Cultural Export to Economic Engine: Examining the Role of K-Pop in the Growth of the South Korean Economy”, la industria del K-pop ocupó el lugar número 7 a nivel mundial a partir del 20222, complementando otras empresas secundarias, pero en relación con ella.

Este impacto no surge de la nada: el K-pop forma parte de la llamada “Hallyu” u “ola coreana”, un conjunto de exportaciones culturales que incluye también dramas, películas y productos culturales que han incrementado la visibilidad de Corea del Sur en el mundo y han captado la atención de audiencias masivas.

Además, exportar música y cultura tiene un efecto multiplicador: cada dólar ganado en música fomenta la demanda de otros productos coreanos —desde cosméticos hasta entretenimiento digital— y fortalece la marca Corea del Sur como epicentro de tendencias globales.

¿Cuánto dinero aporta el K-pop a Corea del Sur? Foto: Facebook Stray Kids

El caso de BTS: un ejemplo del impacto económico

Ningún grupo resume mejor el impacto económico del K-pop que BTS. El boy group no solo ha dominado las listas musicales globales, sino que también se ha convertido en una pieza clave del crecimiento económico de Corea del Sur.

Según estudios realizados por institutos surcoreanos, se estima que BTS aporta alrededor de 3.6 a 5 mil millones de dólares al año en ingresos directos e indirectos para la economía coreana.

Este aporte no se limita a ventas de discos o conciertos, sino también a turismo cultural —donde miles de visitantes extranjeros planean viajes específicamente para ver conciertos, visitar lugares emblemáticos de K-pop o participar en experiencias relacionadas—, acuerdos de patrocinio de marcas globales, y un efecto indirecto en sectores como moda, belleza y tecnología.

También fortalece el poder de Corea como herramienta diplomática y promueve la popularización de la cultura, de acuerdo con el estudio “The Multifaceted Impact of BTS: Driving South Korea’s Economy, Soft Power, and Cultural Exchange”.

De hecho, uno de los datos más llamativos es que BTS ha sido relacionado con alrededor de un 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Corea del Sur, algo comparable incluso con algunas de las grandes compañías exportadoras del país, lo que evidencia su peso dentro del abanico económico surcoreano.

¿Cuánto dinero aporta el K-pop a Corea del Sur? Foto: Facebook BLACKPINK

Cómo el K-pop genera dinero: más allá de la música

Ingresos por conciertos y giras mundiales

Una fuente significativa de ingresos para el K-pop —y para Corea del Sur en general— proviene de conciertos y giras globales. Grupos como BTS, BLACKPINK, SEVENTEEN o STRAY KIDS llenan estadios y arenas por todo el mundo, con ventas de boletos que generan millones de dólares por presentación.

Además, los eventos de K-pop fortalecen la marca país de Corea del Sur, posicionándola como un destino cultural dinámico y atractivo, lo cual se traduce en inversiones extranjeras y en una mayor visibilidad internacional para otros sectores empresariales.

Merchandising

Otro pilar del aporte económico del K-pop radica en el merchandising. Desde camisetas, álbumes especiales, pósters, juguetes coleccionables hasta productos licenciados con personajes o imágenes de idols, el mercado del merchandising mueve grandes volúmenes de dinero cada año.

Para muchas agencias y artistas, el merchandising representa entre el 20 % y el 30 % de los ingresos totales, un porcentaje considerable cuando se suma a las ventas de música y conciertos.

Turismo

El K-pop ha convertido a Corea del Sur en un destino turístico cultural, atrayendo a millones de visitantes que desean vivir la experiencia completa: desde recorrer Seúl hasta asistir a eventos y tiendas oficiales.

Este fenómeno ha sido apodado como el “tourism wave” u ola turística de K-pop. Muchos fanáticos organizan viajes específicos para coincidir con conciertos, festivales o experiencias temáticas relacionadas con sus ídolos, generando ingresos en sectores como la hospitalidad, gastronomía, transporte y servicios turísticos locales.

Exportaciones culturales y digitales

El K-pop también ha impulsado las exportaciones culturales de Corea del Sur, incluyendo música, programas de entretenimiento, licencias de contenido y plataformas digitales que distribuyen contenido globalmente.

Por ejemplo, los servicios de streaming, plataformas de video y redes sociales permiten que millones de fans consuman música, dramas, reality shows y material exclusivo desde cualquier país, generando ingresos por derechos de distribución y publicidad.

Este modelo ha llevado a que Corea del Sur se posicione entre los principales países exportadores de contenido cultural, con cifras que superan los 10 mil millones de dólares al año, solo en ingresos por K-pop y otros productos culturales relacionados.

El K-pop ha dejado de ser solo música para convertirse en un fenómeno económico global que aporta miles de millones de dólares a Corea del Sur; su capacidad de adaptación, su alcance global y su integración con otros sectores económicos sugieren que seguirá siendo clave para la economía surcoreana en los próximos años.