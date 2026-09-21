Festival Internacional del Paste 2026: Real del Monte alista un fin de semana de sabor y tradición

Real del Monte, Hidalgo, volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y las tradiciones mexicanas con la edición 18 del Festival Internacional del Paste.

Durante tres días, el Pueblo Mágico ofrecerá una agenda que combinará gastronomía, actividades culturales, música, danza, artesanías, concursos y recorridos relacionados con la historia minera que distingue a esta localidad.

La celebración está dirigida a visitantes de distintas edades y busca mantener vigente una de las expresiones gastronómicas más representativas de Real del Monte.

Foto: Facebook Real del Monte. Pueblos Mágicos.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival Internacional del Paste?

La edición 2026 tendrá como sede a Real del Monte, Hidalgo, durante el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre.

El encuentro reunirá a productores, cocineros, artesanos, artistas y visitantes en torno a una preparación que se convirtió en parte de la identidad de la región.

Además de disfrutar diferentes variedades de pastes, quienes acudan podrán encontrar actividades pensadas para conocer otros aspectos de la cultura y la historia de este Pueblo Mágico.

Foto: Instagram festivaldelpaste

¿Cuál es el origen del paste en Real del Monte?

Para entender la importancia del paste en Hidalgo es necesario regresar al siglo XIX.

En 1824, trabajadores mineros provenientes de Cornwall, Inglaterra, llegaron a Real del Monte para incorporarse a las labores de extracción minera. Con ellos arribaron también algunas de sus costumbres y alimentos.

Entre esas preparaciones se encontraba el cornish pasty, un alimento horneado que resultaba práctico para transportar y consumir durante las largas jornadas de trabajo.

Con el paso de los años, la receta comenzó a adaptarse a los ingredientes disponibles en la región y a los gustos de la población local. Así surgió una versión propia que terminó por convertirse en el tradicional paste hidalguense.

La historia del paste representa mucho más que la llegada de una receta extranjera a México. Su transformación refleja el intercambio cultural entre los habitantes de Real del Monte y los trabajadores procedentes de Cornwall.

Foto: Facebook Real del Monte. Pueblos Mágicos. gibguez

La preparación fue incorporándose a la vida cotidiana de la comunidad hasta convertirse en una referencia gastronómica de Hidalgo.

Por ello, el Festival Internacional del Paste busca mantener presente ese vínculo histórico entre México y el Reino Unido, al tiempo que reconoce el trabajo de los productores que continúan elaborando esta especialidad.

¿Qué actividades habrá durante el festival?

La gastronomía será uno de los ejes principales de la celebración, con degustaciones y una amplia variedad de pastes preparados por productores de la región.

Entre las actividades anunciadas destaca la elaboración del paste más grande del mundo, una de las tradiciones que forman parte del encuentro y que involucra a integrantes de la comunidad.

También se contemplan concursos gastronómicos, en los que la cocina y la creatividad tendrán un papel importante dentro de la programación.

La oferta no se limitará a la comida. Durante los tres días habrá presentaciones musicales, espectáculos de danza y distintas expresiones artísticas para complementar la experiencia de los asistentes.

Los artesanos de la región también tendrán participación dentro del festival, con espacios destinados a mostrar productos elaborados a mano y artículos relacionados con la identidad de Real del Monte.

A esto se sumarán actividades de empresas y negocios locales y regionales, que ofrecerán productos y servicios a quienes acudan al encuentro.

La intención es que el festival funcione como una ventana para conocer diferentes aspectos de la comunidad y no únicamente su propuesta gastronómica.

El programa también contempla carreras y rutas recreativas que permitirán a los visitantes acercarse al paisaje montañoso de Real del Monte.

Estas actividades combinarán deporte y naturaleza con el entorno característico de la localidad, incluyendo sus caminos y zonas boscosas.

Asimismo, los recorridos culturales permitirán conocer espacios y referencias relacionadas con el pasado minero del municipio, una parte fundamental para comprender cómo llegó el paste a esta región.

La composición también incorpora una iglesia y una estructura minera, además de las banderas de México, Reino Unido y Cornwall, como referencia al origen de la tradición.

De esta manera, la imagen del festival reúne los principales elementos que explican la importancia del paste para Real del Monte: gastronomía, minería, identidad y el intercambio cultural que comenzó hace más de dos siglos.