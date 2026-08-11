Fiesta Cinépolis 2026: cuándo y dónde comprar boletos a 35 pesos

La Fiesta Cinépolis es un evento durante el cual la cadena de cines en México ofrece boletos a precios especiales, desde 35 pesos, para acceder a las funciones que se encuentran vigentes en cartelera.

Cinépolis dio a conocer las fechas y las salas participantes, volviéndose tendencia por la búsqueda de las personas para saber todo acerca del evento que es este mismo mes de agosto del 2026.

Las promociones enloquecen a los amantes del cine puesto que no se limita a salas tradicionales, sino que también los descuentos aplican para experiencias premium como las salas IMAX, 4DX y Macro XE.

Fiesta Cinépolis 2026, ¿cuándo y dónde?

Fiesta Cinépolis 2026. Especial

De acuerdo con la información brindada por la cadena de cines en México, la Fiesta Cinépolis 2026 comienza el lunes 24 y termina el viernes 28 de agosto.

Lo interesante de este evento es que es para todo el público, puesto que no es necesario contar con una membresía de Club Cinépolis para acceder a los precios especiales.

Para aprovechar la promoción, los clientes pueden comprar sus boletos directamente en la sucursal que deseen durante los días que dura el evento.

Por ahora, Cinépolis no ha establecido un horario específico para poder adquirir las entradas con descuento, por lo que se entiende que no hay horas propias para comprar los boletos, sino que puede ser a cualquier hora siempre y cuándo se encuentre en el tiempo de servicio definido por cada sucursal, de apertura y cierre.

La cadena de cines indicó que se trata de un evento para el fin del verano, con el objetivo de consentir a sus clientes y que nadie se quede sin ver la película de su interés a precios accesibles.

Precios por salas con descuentos

Los precios de los boletos cambian según la sala, por lo que es importante considerar el formato de la función que se pretende ver en el cine para saber cuánto se va a pagar.

Los boletos para salas tradicionales tendrán un costo de 35 pesos por persona, mientras que en otros formatos, considerados como premium, tendrán un precio mayor.

Los precios según Cinépolis, quedan de la siguiente forma:

Cinépolis tradicional: 35 pesos

Macro XE: 35 pesos. Este cuenta con una pantalla que amplía la proyección hacia las paredes laterales de la sala.

Cinépolis Plus: 35 pesos. Las salas cuentan con asientos más amplios y mayor comodidad que las tradicionales.

Cinépolis Junior: 35 pesos. Estos espacios son diseñados para niños, con juegos y áreas recreativas dentro de la sala.

IMAX: 80 pesos.

4DX. 80 pesos. El formato incorpora movimiento en los asientos y otros efectos para una mayor experiencia.

Cabe destacar que, en caso de adquirir los boletos en la aplicación, sitio web o kioscos, Cinépolis aplica un cargo por comisión de 6 pesos a cada uno de los tickets.

Salas no participantes

Aunque la mayoría de los formatos participan, algunas salas están fuera de la promoción.

Las que no forman parte del evento Fiesta Cinépolis son las salas VIP y las funciones de +QueCine, el cual es utilizado por la cadena de cines para presentar contenidos alternativos como conciertos, eventos especiales y otras producciones que no corresponden a la programación convencional.

Además, la promoción no es acumulable con otros descuentos en beneficios, es decir que, si alguna función tiene un precio especial de temporada, no se podrá aplicar otra oferta.

Otro dato importante para tener en cuenta, es verificar la disponibilidad de la promoción según el complejo, la ciudad, la película y los horarios, ya que las condiciones pueden cambiar.

Por lo anterior, es mejor que, antes de comprar los boletos, la persona usuaria verifique el precio total para saber si está aplicando la promoción en cuestión.

Películas en cartelera

Fiesta Cinépolis 2026. Especial

Este mes de agosto hay películas que están siendo un éxito en cartelera, por lo que los descuentos suenan atractivos para no perderse ninguna.

Actualmente en programación se encuentran:

Spider-Man: Brand New Day

La Odisea

Toy Story 5

Moana

Minions & Monstruos

Evil Dead: En Llamas

Impacto Mortal

La Maestra Violet

El Día D: Bajo Presión

Obsesión

El Día de la Revelación

Las anteriores están en cartelera, aunque la disponibilidad depende de cada sucursal de Cinépolis.

Además, se esperan algunos estrenos durante la durabilidad de la promoción, como: