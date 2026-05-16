¿Te atreves? Habrá recorrido de vampiros y suspenso en el Centro Histórico de CDMX

¿Te gustan los vampiros y las historias de suspenso? Entonces prepárate para vivir una experiencia nocturna llena de misterio, oscuridad y leyendas mexicanas en un recorrido teatral que promete ponerte la piel de gallina.

Si buscas un plan diferente, aquí te contamos dónde y cuándo será “Vampiros Hechos en México”, un evento que combina mitología, teatro y terror en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Qué es “Vampiros Hechos en México”?

“Vampiros Hechos en México (Dioses, Leyendas y Oscuridad)” es un recorrido nocturno teatralizado que transportará a los asistentes a una atmósfera llena de misterio y suspenso.

Durante esta experiencia, los visitantes podrán adentrarse en relatos inspirados en la mitología mexicana, leyendas populares y personajes oscuros que harán del recorrido algo escalofriante y emocionante.

El evento está pensado para quienes disfrutan del terror, los vampiros y las actividades nocturnas diferentes en la CDMX.

¿Cuándo será “Vampiros Hechos en México”?

Si quieres lanzarte a esta experiencia, el evento se realizará el próximo domingo 17 de mayo a las 19:00 horas.

Los boletos tienen un costo de:

380 pesos entrada general.

350 pesos para adolescentes de 10 a 14 años e INAPAM.

“Vampiros Hechos en México”: fecha, boletos y cómo asistir al recorrido nocturno en CDMX Foto: Canva

¿Cómo reservar para el recorrido de vampiros?

Debes tomar en cuenta que el evento tiene cupo limitado para únicamente 40 personas, por lo que es necesario hacer reservación previa.

Para apartar tu lugar o solicitar más información, puedes comunicarte vía WhatsApp al número: 55 46 43 62 59.

Debido a la alta demanda de este tipo de experiencias, se recomienda reservar con anticipación.

“Vampiros Hechos en México”: fecha, boletos y cómo asistir al recorrido nocturno en CDMX Foto: Secretaría de Cultura

¿Dónde será el evento y cómo llegar?

El recorrido se llevará a cabo en el Museo de la Inquisición, ubicado en Calle Tacuba número 76, en el Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

La estación del Metro más cercana es Allende de la Línea 2, la cual se encuentra a aproximadamente tres minutos caminando del recinto.

Si planeas asistir, recuerda verificar disponibilidad antes de acudir para asegurar tu lugar en esta experiencia llena de oscuridad, vampiros y leyendas mexicanas.