La luz es uno de los elementos más importantes para la vida cotidiana y para sectores como la medicina, la ciencia y la tecnología, ya que desempeña un papel fundamental en distintos avances que hoy forman parte de nuestra vida diaria.

Por ello, cada 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Luz, una fecha que busca reconocer su impacto en áreas como la educación, la cultura y el desarrollo científico en todo el mundo.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Luz?

El Día Internacional de la Luz fue proclamado por la UNESCO en 2017 durante su Conferencia General, con el objetivo de destacar la importancia de la luz en la ciencia, el desarrollo sostenible, la educación y la comunicación.

La fecha fue elegida porque el 16 de mayo de 1960 se realizó la primera operación láser, un hecho que marcó el inicio de esta tecnología revolucionaria. El experimento fue llevado a cabo por el físico estadounidense Theodore Maiman.

El estudio consistió en utilizar un cristal de rubí sintético rosa envuelto en una lámpara de flash, logrando proyectar un haz de luz coherente y monocromático, considerado el primer láser funcional de la historia.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Luz? Foto: Canva

¿Quién fue Theodore Maiman?

Theodore Maiman fue un físico e ingeniero nacido el 11 de julio de 1927 en Los Ángeles. Es reconocido mundialmente por desarrollar el primer láser exitoso, uno de los inventos más importantes de la ciencia moderna.

Maiman obtuvo un doctorado en física en Stanford University y su trabajo científico fue ampliamente reconocido, incluso con nominaciones al Premio Nobel.

¿Por qué es importante el estudio de la luz?

El estudio de la luz ha permitido grandes avances en la medicina, la tecnología y las telecomunicaciones. Gracias a ello, actualmente existen herramientas de diagnóstico médico, tratamientos especializados e internet de alta velocidad mediante fibra óptica.

La UNESCO también destaca que el conocimiento sobre la luz ha sido clave para impulsar el desarrollo sostenible y fomentar la cooperación científica entre países.

Además, su estudio continúa siendo esencial para crear nuevas tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de vida de millones de personas.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Luz? Foto: Canva

Día Internacional de la Luz cómo se festeja en México

En México, esta fecha suele celebrarse con conferencias, talleres y actividades académicas enfocadas en explicar la importancia de la luz y la energía electromagnética en distintos sectores.

Uno de los espacios dedicados a este sector es el Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ubicado en Mérida, donde se realizan charlas y talleres relacionados con la ciencia y la tecnología.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Luz? Foto: Canva

La luz continúa siendo fundamental para las actividades humanas, especialmente por los avances que ha permitido en la medicina, las comunicaciones y el desarrollo tecnológico sostenible.